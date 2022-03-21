Российские военные разгромили нацбатальон «Донбасс

Подразделения российских Вооруженных cил завершают разгром националистического батальона «Донбасс», сообщил официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков на брифинге вечером 20 марта.«В течение дня продвинулись на 12 километров, вышли на рубеж Никольское и во взаимодействии с подразделениями Донецкой Республики блокировали с трех сторон населенный пункт Сладкое. Уничтожено до 60 боевиков, два танка, три БМП, шесть орудий полевой артиллерии и минометов националистов. В настоящее время ведут бой с остатками боевиков и подразделениями 54-й отдельной механизированной бригады украинских войск за овладение населенными пунктами Сладкое, Новоукраинка и Шахтерское», — заявил Конашенков.Группировка войск Донецкой Народной Республики продолжала преследование отступающих подразделений 53-й механизированной бригады украинских вооруженных сил, развивая наступление в направлении населенного пункта Новомихайловка. Уничтожено до 20 человек личного состава, 1 танк, 1 БМП и 3 автомобиля повышенной проходимости.На направлении Новоселовка вторая — подразделения Донецкой Республики вклинились в оборону 25-й воздушно-десантной бригады украинских вооруженных сил и сейчас ведут бой за овладение населенными пунктами Каменка и Новоселовка вторая.За день оперативно-тактической и армейской авиацией поражены 89 военных объектов Украины. Среди них: четыре командных пункта, две установки реактивных систем залпового огня, девять артиллерийских орудий, пять складов ракетно-артиллерийского вооружения и боеприпасов, а также 65 мест скопления боевой техники. Российскими средствами ПВО сбиты в воздухе семь украинских беспилотных летательных аппаратов.Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 214 беспилотных летательных аппаратов, 1483 танка и других боевых бронированных машин, 150 установок реактивной системы залпового огня, 584 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1279 единиц специальной военной автомобильной техники.