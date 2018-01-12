Российские военные разгромили базу боевиков в Сирии

В Минобороны сообщили об уничтожении боевиков, которые 31 декабря обстреляли российскую авиабазу из минометов. Кроме того, в оборонном ведомстве заявили о ликвидации склада ударных беспилотников в провинции Идлиб.

Российские военные ликвидировали группу террористов, которые 31 декабря обстреляли из минометов авиабазу «Хмеймим» в Сирии, сообщает Минобороны России.

«Диверсионная группа, обстрелявшая авиабазу «Хмеймим» в Сирии, уничтожена», — сообщили в оборонном ведомстве. Там добавили, что боевиков ликвидировали в ходе спецоперации по поиску злоумышленников, осуществивших минометный обстрел авиабазы в конце 2017 года.

В операции участвовали «все силы многоуровневой системы российской разведки в Сирии. Отмечается, что месторасположение боевиков установила группа российских Сил специальных операций. Известно, что база террористов находилась недалеко от западной границы провинции Идлиб. «По прибытию террористов на объект, где они готовились к пересадке в микроавтобус, вся диверсионная группа была уничтожена высокоточным боеприпасом «Краснополь», — заявили в Минобороны.

Помимо этого, российские военные уничтожили склад беспилотников террористов в провинции Идлиб в Сирии. В Минобороны считают, что это было место конечной сборки и хранения боевиками дронов. «Ударом высокоточного артиллерийского боеприпаса «Краснополь» склад беспилотников уничтожен», — сообщили в оборонном ведомстве.

Напомним, что диверсионная группа боевиков обстреляла из минометов авибазу «Хмеймим» 31 декабря. В результате атаки погибли двое военнослужащих Вооруженных сил РФ, а также были повреждены несколько самолетов. После инцидента охрана авиабазы была усилена.

Следующая атака произошла в ночь на 6 января на авиабазу «Хмеймим» и пункт материально-технического обеспечения в Тартусе. Как выяснилось позже, дроны были запущены из района населенного пункта Муаззара в провинции Идлиб. Эта территория находится под контролем вооруженных формирований сирийской «умеренной оппозиции», разнородной по своему составу.

В атаке использовались 13 дронов. Российским военным удалось перехватить управление шестью беспилотниками, остальные были сбиты зенитным ракетно-пушечным комплексом «Панцирь-С1».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 9 января заявил, что, принимая решение о выводе большей части войск из Сирии, в Кремле понимали, что вылазки террористов в этой стране продолжатся.

11 января в Минобороны России провели брифинг с журналистами, на котором рассказали, что технология изготовления беспилотников была получена террористами из-за рубежа. В ведомстве также отметили, что координаты, заложенные в программах управления беспилотниками, по точности превышают общедоступные данные, которые можно получить в интернете.

Российские военные эксперты провели детальный анализ конструкции и возможностей захваченных беспилотников и выявили, что в качестве основы взрывчатого вещества в боеприпасах использовался ТЭН, превосходящий по мощности гексоген. «Указанное взрывчатое вещество производится рядом стран, в том числе на Украине на Шосткинском заводе химических реактивов», — говорится в отчете военных специалистов. В Минобороны Украины, в свою очередь, опровергли информацию о причастности украинской стороны к атакам на российские военные базы в Сирии.

Представитель отечественного Генштаба добавил, что каждый дрон, участвовавший в атаке на базу «Хмеймим», нес по десять снарядов. Использовать дроны зарубежного производства террористы начали с 2016 года — до этого применялась самодельная техника, собранная из деталей, имеющихся в свободной продаже.

Ранее в Совете Федерации РФ высказали предположение, что беспилотники для атаки на российские военные базы были предоставлены США. Глава комитета Совфеда России по обороне и безопасности Виктор Бондарев заявил, что Вашингтон «сначала под видом борьбы с тоталитарным режимом и поддержки оппозиционных сил, якобы отстаивавших интересы демократии, вторгся без санкции ООН в суверенную страну, принялся подпитывать гражданскую войну, вооружать, финансировать и обучать террористические организации».

Вместе с тем представитель комитета начальников штабов (КНШ) вооруженных сил США генерал Кеннет Маккензи опроверг причастность Вашингтона к этой атаке. «Я могу вам сказать, что Соединенные Штаты никогда не были вовлечены в атаки беспилотников на российские военные объекты в Сирии», — сообщил он.

Атаку дронов в Сирии прокомментировал президент России Владимир Путин. На встрече с руководителями российских СМИ 11 января он заявил, что знает, кто совершил атаку на российские военные базы. «У нас нет сомнений в том, что они хорошо подготовлены. Мы знаем, когда и где передавались эти беспилотные аппараты, сколько их», — сообщил политик.

Президент также рассказал, что дроны, применявшиеся при атаке, были закамуфлированы под кустарное производство. «На самом деле, это очевидно, там есть элементы высокотехнологического характера — это касается систем радиолокации и наведения, систем сброса боеприпасов», — подытожил глава РФ.

Российскую военную операцию в Сирии запустили 30 сентября 2015 года. Авиация Воздушно-космических сил РФ поддерживает наземные операции сирийской армии. В стране также действуют Силы специальных операций Минобороны РФ.