Российские военные рассказали о последствиях израильского налёта на Дамаск

Инфраструктура международного аэропорта Дамаска получила повреждения в результате ночного авиаудара Израиля. Об этом сообщили российские военные.

Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник ВВС Израиля нанесли по территории Сирии три авиационных удара с южного, западного и юго-западного направлений. В результате погибли четыре сирийских военных, ранения получили шесть человек, сообщил национальный центр управления обороной России.

В ходе атаки силами ПВО Сирии были уничтожены более 30 крылатых ракет, а также управляемых авиабомб ВВС Израиля.