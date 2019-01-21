|
Российские военные рассказали о последствиях израильского налёта на Дамаск
21 января 2019, 11:39 • 244 • В мире
Инфраструктура международного аэропорта Дамаска получила повреждения в результате ночного авиаудара Израиля. Об этом сообщили российские военные.
Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник ВВС Израиля нанесли по территории Сирии три авиационных удара с южного, западного и юго-западного направлений. В результате погибли четыре сирийских военных, ранения получили шесть человек, сообщил национальный центр управления обороной России.
В ходе атаки силами ПВО Сирии были уничтожены более 30 крылатых ракет, а также управляемых авиабомб ВВС Израиля.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
244
Похожие новости
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
15 января 2019, 03:09
|
16 января 2019, 08:24
|
17 января 2019, 18:24
|
16 января 2019, 11:24
|
15 января 2019, 09:39
|
19 января 2019, 03:24
|
16 января 2019, 01:54