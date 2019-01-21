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Российские военные рассказали о последствиях израильского налёта на Дамаск

21 января 2019, 11:39  •  244 • В мире
Инфраструктура международного аэропорта Дамаска получила повреждения в результате ночного авиаудара Израиля. Об этом сообщили российские военные.
Ранее сообщалось, что в ночь на понедельник ВВС Израиля нанесли по территории Сирии три авиационных удара с южного, западного и юго-западного направлений. В результате погибли четыре сирийских военных, ранения получили шесть человек, сообщил национальный центр управления обороной России.
В ходе атаки силами ПВО Сирии были уничтожены более 30 крылатых ракет, а также управляемых авиабомб ВВС Израиля.

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