Российские военные попали в ДТП в Сирии: Есть погибший и раненые - СМИ

Как пишет сирийское агентство SANA, инцидент произошёл вблизи города Тартус.

"Один российский военный погиб и двое получили травмы в результате ДТП", - приводит сообщение у себя в Telegram-канале журналист Владимир Соловьёв.

Агентство ссылается на начальника полиции Тартуса. Обстоятельства ДТП выясняются.

По предварительным данным, погибли также двое сирийцев, ещё пятеро пострадали.

Отмечается, что российский военный автомобиль столкнулся с микроавтобусом на трассе Аль-Кадмус - Банияс в провинции Тартус.

По мнению начальника полиции, причиной аварии могла стать высокая скорость или техническая неисправность.

Минобороны пока никак сообщение не прокомментировало. Официального подтверждения данной информации нет.

Российская военная полиция находится в Сирии по просьбе властей страны с целью помощи армии САР в борьбе с террористами, а также урегулирования ситуации.