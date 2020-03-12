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Российские военные попали в ДТП в Сирии: Есть погибший и раненые - СМИ

12 марта 2020, 11:35  •  146 • В мире
Российские военные попали в ДТП в Сирии. По данным источников СМИ, есть минимум один погибший, а также несколько раненых.
Как пишет сирийское агентство SANA, инцидент произошёл вблизи города Тартус.
"Один российский военный погиб и двое получили травмы в результате ДТП", - приводит сообщение у себя в Telegram-канале журналист Владимир Соловьёв.
Агентство ссылается на начальника полиции Тартуса. Обстоятельства ДТП выясняются.
По предварительным данным, погибли также двое сирийцев, ещё пятеро пострадали.
Отмечается, что российский военный автомобиль столкнулся с микроавтобусом на трассе Аль-Кадмус - Банияс в провинции Тартус.
По мнению начальника полиции, причиной аварии могла стать высокая скорость или техническая неисправность.
Минобороны пока никак сообщение не прокомментировало. Официального подтверждения данной информации нет.
Российская военная полиция находится в Сирии по просьбе властей страны с целью помощи армии САР в борьбе с террористами, а также урегулирования ситуации.

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