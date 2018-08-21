Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В США военный вертолет «припарковался» у бара
Трамп перечислил два условия для снятия санкций с России
Eagles стали самой популярной рок-группой в истории
В Израиле после завершения службы разрешат забирать оружие домой
Главная / Политика

Российские военные покажут на Урале мастер-класс по «танковой карусели» - Минобороны

21 августа 2018, 10:39  •  49 • Политика
Военные устроят на Урале «танковую карусель».
На Урале в рамках внезапной проверки боеготовности пройдут учения, на которых военные продемонстрируют маневр «танковая карусель». В мероприятии примут участие свыше 6 тысяч человек и порядка 1,1 тысячи единиц военной техники, сообщает пресс-служба Минобороны России.
Военная техника и военнослужащие приведены в высшую степень боевой готовности и сейчас направляются на Чебаркульский полигон в Челябинской области. Именно там пройдет основная часть военных маневров. Особое внимание будет уделено отработке так называемой «танковой карусели».
Маневр «танковая карусель» представляет собой поочередное выдвижение бронемашин из укрытий на боевые позиции, отработку огня по цели, а затем быстрый отход обратно в укрытие. Эта тактика не позволяет противнику своевременно и эффективно реагировать на атаку и применять контрудары.
Напомним, что внезапная проверка боеготовности проходит с 20 по 25 августа в Центральном и Восточном военных округах в преддверии масштабных военных учений «Восток-2018». Соответствующее распоряжение было отдано верховным главнокомандующим и президентом России Владимиром Путиным.
«Более 6 тыс. военнослужащих и свыше 1,1 тыс. единиц военной техники приведены в высшую степень боевой готовности и выдвинулись на Чебаркульский полигон для проведения разносторонних учений. Во время маневров танкисты отработают современные методики ведения боя, в том числе «танковую карусель», - цитирует ТАСС сообщение Минобороны России.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

49
Источник
Похожие новости
21 августа 2018, 07:24
«Никаких уступок»: Трамп требует от Турции вернуть ему пастора
21 августа 2018, 04:09
Перед приездом Меркель Азербайджан внес депутата бундестага в черный список
20 августа 2018, 18:24
Киев признался в отсутствии планов по военному завоеванию Крыма

21 августа 2018, 04:09
Болтона заподозрили в контактах с Бутиной по линии NRA
21 августа 2018, 10:39
Россия готова вооружить Филиппины неатомными подлодками «Варшавянка»
21 августа 2018, 00:54
Россия, Китай и Монголия впервые проведут совместные учения «Восток-2018»
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
18 августа 2018, 14:09
Порошенко подписал закон о запрете взыскания Россией средств с «Укроборонпрома»
16 августа 2018, 15:09
Кто такая глава МИД Австрии, к которой президент РФ едет на свадьбу
18 августа 2018, 23:54
В Киеве зенитная установка после репетиции парада врезалась в бизнес-центр
16 августа 2018, 13:39
«Собрались китаец, японец, немец и финн»: Угрозы украинского ведущего приняли за новый анекдот
19 августа 2018, 19:39
Руцкой рассказал, как Ельцин пытался сбежать в американское посольство
15 августа 2018, 07:54
Отступать некуда – позади доллар
16 августа 2018, 18:24
Ни Брежнев, ни Сталин не могли. А Путин может
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.