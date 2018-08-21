Российские военные покажут на Урале мастер-класс по «танковой карусели» - Минобороны

На Урале в рамках внезапной проверки боеготовности пройдут учения, на которых военные продемонстрируют маневр «танковая карусель». В мероприятии примут участие свыше 6 тысяч человек и порядка 1,1 тысячи единиц военной техники, сообщает пресс-служба Минобороны России.

Военная техника и военнослужащие приведены в высшую степень боевой готовности и сейчас направляются на Чебаркульский полигон в Челябинской области. Именно там пройдет основная часть военных маневров. Особое внимание будет уделено отработке так называемой «танковой карусели».

Маневр «танковая карусель» представляет собой поочередное выдвижение бронемашин из укрытий на боевые позиции, отработку огня по цели, а затем быстрый отход обратно в укрытие. Эта тактика не позволяет противнику своевременно и эффективно реагировать на атаку и применять контрудары.

Напомним, что внезапная проверка боеготовности проходит с 20 по 25 августа в Центральном и Восточном военных округах в преддверии масштабных военных учений «Восток-2018». Соответствующее распоряжение было отдано верховным главнокомандующим и президентом России Владимиром Путиным.