Российские военные отметят 75-летие независимости Индонезии

Российские военные могут принять участие в торжественных мероприятиях в августе этого года, посвященных 75-летия независимости Индонезии. Об этом во вторник заявил министр обороны России Сергей Шойгу на переговорах в Москве с министром обороны Индонезии Прабово Субианто.

- Минобороны России готово принять участие в торжествах, - сказал Сергей Шойгу.

Министр также напомнил, что в этом году состоятся праздничные мероприятия по случаю 70-летия установления дипломатических отношений между Россией и Индонезией (3 февраля 1950 года) и 75-летия независимости Республики Индонезии (17 августа 1945 года).

Коллеги обсудили двусторонние отношения России и Индонезии по линии военных ведомств.

Шойгу выразил заинтересованность в подписании декларации о стратегическом партнерстве и военно-техническом сотрудничестве и выразил соболезнования народу Индонезии в связи с разрушительным наводнением в Джакарте, которое случилось в новогоднюю ночь.