Российские военные обнаружили в городе Дума лабораторию и склад химикатов боевиков

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Российские военные обнаружили в городе Дума лабораторию боевиков, где производилось химоружие и хранились компоненты для его производства. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил специалист войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) России в Сирии Александр Родионов.

"В ходе осмотра города Дума была обнаружена химическая лаборатория и склад химикатов", - сказал он.

"При их осмотре специалистами войск РХБЗ обнаружены химические вещества, контролируемые конвенцией о запрещении химического оружия. Обнаружены вещества такие как: тиодигликоль, диэтаноламин, необходимые для получения сернистого и азотистого иприта. Кроме того, на складе обнаружен баллон с хлором, аналогичный использованному боевиками для постановки растиражированного фейкового сюжета. Можно сделать вывод, что данная лаборатория использовалась незаконными вооруженными формированиями для производства отравляющих веществ", - добавил Родионов.

7 апреля в Думе, по утверждению НПО "Белые каски", было применено химическое оружие. Об этой организации в Минобороны РФ сообщили, что она не является достоверным источником информации. Представители российского Центра по примирению враждующих сторон провели 9 апреля обследование Думы, но не нашли там следов применения химоружия. 14 апреля США, Великобритания и Франция нанесли ракетный удар по объектам военной и гражданской инфраструктуры Сирии, заявив, что их действия являются ответом на якобы применение правительственными войсками химического оружия в Думе.