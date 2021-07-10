«Российские военные» нанесли удар по ВМС Украины

Веб-портал Военно-морских сил Украины в пятницу, 9 июля, подвергся атаке хакеров и на данный момент не работает.В Минобороны утверждают, что портал был взломан «связанными с государством-агрессором хакерами», которые разместили на сайте фейковые сообщения о военных учениях Sea Breeze-2021.Более того, украинское военное ведомство даже назвало «непосредственных исполнителей» хакерской атаки.«Россия целенаправленно проводит информационные операции против Украины. К этим действиям привлечены структуры информационно-психологических операций Южного военного округа ВС РФ при поддержке киберподразделений центрального подчинения, разведывательных органов и всей пропагандистской машины Кремля», — утверждают в ведомстве.В результате атаки хакеров произошла публикация некоторых документов и преимущественно фейковых сообщений, связанных с учениями «Си Бриз-2021», которые сейчас продолжаются в бассейне Черного моря. В оборонном ведомстве подчеркнули, что при этом ни один из документов не был получен в результате утечки информации из ВСУ.Тем не менее, «произошло временное прекращение работы сайта украинского флота, которое было вызвано использованием уязвимостей фреймворка, а также зафиксированы случаи безуспешных DDoS-атак против официального веб-портала Минобороны».Сейчас угроза устранена, и работа сайта ВМС будет восстановлена в ближайшее время, пообещали в министерстве.