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«Российские военные» нанесли удар по ВМС Украины

10 июля 2021, 07:00  •  82 • Украина

Веб-портал Военно-морских сил Украины в пятницу, 9 июля, подвергся атаке хакеров и на данный момент не работает.

В Минобороны утверждают, что портал был взломан «связанными с государством-агрессором хакерами», которые разместили на сайте фейковые сообщения о военных учениях Sea Breeze-2021.

Более того, украинское военное ведомство даже назвало «непосредственных исполнителей» хакерской атаки.

«Россия целенаправленно проводит информационные операции против Украины. К этим действиям привлечены структуры информационно-психологических операций Южного военного округа ВС РФ при поддержке киберподразделений центрального подчинения, разведывательных органов и всей пропагандистской машины Кремля», — утверждают в ведомстве.

В результате атаки хакеров произошла публикация некоторых документов и преимущественно фейковых сообщений, связанных с учениями «Си Бриз-2021», которые сейчас продолжаются в бассейне Черного моря. В оборонном ведомстве подчеркнули, что при этом ни один из документов не был получен в результате утечки информации из ВСУ.

Тем не менее, «произошло временное прекращение работы сайта украинского флота, которое было вызвано использованием уязвимостей фреймворка, а также зафиксированы случаи безуспешных DDoS-атак против официального веб-портала Минобороны».

Сейчас угроза устранена, и работа сайта ВМС будет восстановлена в ближайшее время, пообещали в министерстве.

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