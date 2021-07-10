|
«Российские военные» нанесли удар по ВМС Украины
10 июля 2021, 07:00 • 82 • Украина
Веб-портал Военно-морских сил Украины в пятницу, 9 июля, подвергся атаке хакеров и на данный момент не работает.
В Минобороны утверждают, что портал был взломан «связанными с государством-агрессором хакерами», которые разместили на сайте фейковые сообщения о военных учениях Sea Breeze-2021.
Более того, украинское военное ведомство даже назвало «непосредственных исполнителей» хакерской атаки.
«Россия целенаправленно проводит информационные операции против Украины. К этим действиям привлечены структуры информационно-психологических операций Южного военного округа ВС РФ при поддержке киберподразделений центрального подчинения, разведывательных органов и всей пропагандистской машины Кремля», — утверждают в ведомстве.
В результате атаки хакеров произошла публикация некоторых документов и преимущественно фейковых сообщений, связанных с учениями «Си Бриз-2021», которые сейчас продолжаются в бассейне Черного моря. В оборонном ведомстве подчеркнули, что при этом ни один из документов не был получен в результате утечки информации из ВСУ.
Тем не менее, «произошло временное прекращение работы сайта украинского флота, которое было вызвано использованием уязвимостей фреймворка, а также зафиксированы случаи безуспешных DDoS-атак против официального веб-портала Минобороны».
Сейчас угроза устранена, и работа сайта ВМС будет восстановлена в ближайшее время, пообещали в министерстве.
Подпишитесь на нас
82
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 июля 2021, 07:05
|
05 июля 2021, 13:20
|
09 июля 2021, 11:45
|
05 июля 2021, 10:35
|
08 июля 2021, 01:50
|
04 июля 2021, 16:15
|
05 июля 2021, 03:15