|
Российские военные готовятся разместить под Алеппо бегущих из Африна людей
22 января 2018, 03:39 • 53 • Политика
Специалисты российского Центра по примирению в Сирии докладывают о возрастающем потоке беженцев из Африна. Ранее турецкие войска начали там операцию "Оливковая ветвь".
Люди бегут из Африна. Этот простой факт фиксируют российские военные наблюдатели в Сирии.
Только за минувшие сутки из региона эвакуировалось около одной тысячи женщин и детей. Колонны беженцев направляются в сторону города Телль-Аджар.
По словам генерал-майора Юрия Евтушенко, начальника Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, часть выходцев из Африна намеревается осесть в данном населенном пункте. Часть продолжит движение дальше в направлении города Алеппо, административного центра одноименной провинции.
Российские специалисты работают над созданием в пригородах Алеппо пунктов временного размещения беженцев из Африна. Все прибывшие туда будут обеспечены предметами первой необходимости и другой гуманитарной помощью. Также в город Телль-Рифъат, где тоже могут осесть бегущие из зоны турко-курдского противостояния люди, планируется доставить 20 тонн продовольствия и воды.
Подпишитесь на нас
53
Похожие новости
Новости партнеров
Loading...
|
Выбор дня
Новости партнеров
Новости партнеров
Комментарии
|
20 января 2018, 10:54
|
15 января 2018, 20:40
|
18 января 2018, 16:56
|
16 января 2018, 11:09
|
19 января 2018, 00:54
|
15 января 2018, 09:09
|
18 января 2018, 11:54