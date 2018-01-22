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Российские военные готовятся разместить под Алеппо бегущих из Африна людей

22 января 2018, 03:39  •  53 • Политика
Специалисты российского Центра по примирению в Сирии докладывают о возрастающем потоке беженцев из Африна. Ранее турецкие войска начали там операцию "Оливковая ветвь".
Люди бегут из Африна. Этот простой факт фиксируют российские военные наблюдатели в Сирии.
Только за минувшие сутки из региона эвакуировалось около одной тысячи женщин и детей. Колонны беженцев направляются в сторону города Телль-Аджар.
По словам генерал-майора Юрия Евтушенко, начальника Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, часть выходцев из Африна намеревается осесть в данном населенном пункте. Часть продолжит движение дальше в направлении города Алеппо, административного центра одноименной провинции.
Российские специалисты работают над созданием в пригородах Алеппо пунктов временного размещения беженцев из Африна. Все прибывшие туда будут обеспечены предметами первой необходимости и другой гуманитарной помощью. Также в город Телль-Рифъат, где тоже могут осесть бегущие из зоны турко-курдского противостояния люди, планируется доставить 20 тонн продовольствия и воды.

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