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Российские телепрограммы в Молдове запретят, статус русского языка пересмотрят

04 июня 2018, 23:24  •  59 • Украина
Социалисты не в состоянии сдержать наступление правящей коалиции
Конституционный суд Республики Молдова 4 июня поставил жирную точку в споре об ограничениях трансляции молдавскими телеканалами новостных, военных, информационных и аналитических российских передач. Оспорить действия законодателей пытался президент Молдовы Игорь Додон. Как выяснилось, безуспешно.
«Конституционный суд постановляет: во-первых, отклонить обращение президента Республики Молдова Игоря Додона. Во-вторых, признать конституционным закон от 22 декабря 2017 года о дополнении кодекса о телевидении и радио Молдовы», – сообщил председатель КС Михай Поалелунжь.
Теперь за ретрансляцию российских новостей и информационно-аналитических программ молдавским телеканалам грозят штрафы, а затем и отзыв лицензии.
Можно было бы объяснить действия молдавских властей заботой о суверенитете, если бы не несколько «но». Во-первых, запрещая российские передачи, поправки разрешают трансляцию в республике новостей, аналитики, военно-политических программ из стран ЕС, США, Канады, а также из государств, ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Россия к их числу не относится. Во-вторых, посольство США в Молдове уже объявило поиск организации, которая будет управлять программой Television Content Fund, то есть создавать контент для молдавского телевидения и дублировать на румынском американские и европейские телепрограммы. Так что речь не о сохранении суверенитета, а, напротив, о захвате молдавского телепространства и наполнении его содержанием американским или таким, которое создано под контролем посольства США в Молдове.
Президент Молдавии Игорь Додон не смог воспрепятствовать закону, суть которого – вытеснить российские информационные программы из молдавского телеэфира. Не смог по причине того, что тот же конституционный суд постановил ранее: вполне допустимо отстранять законно избранного главу государства от должности на время и вручать президентские полномочия исполняющему обязанности, который и утверждает спорные документы и назначения, против каковых выступает Додон. В Молдове изобрели эрзац-демократию, которая успешно действует, и мнение граждан, 62% которых не поддерживают запрет российских программ, не мешают парламенту и правительству гнуть свою линию.
В Гагаузии ранее заявляли, что не собираются отказываться от российских телепрограмм и будут смотреть их в полном объёме. «У нас в автономии есть свои законы, позволяющие ретрансляцию российских каналов. В крайнем случае, мы будем смотреть российские каналы в полном объеме по кабельному телевидению. Кишинев не может помешать нам исполнить волю населения», – заявляла глава автономии Ирина Влах. Также в городе Басарабяска на уровне городской, а затем и районной власти была принята декларация против запрета российских новостных и информационно-аналитических передач. Но настроения как в Гагаузии, так и в (остальной) Молдавии были проигнорированы правящей верхушкой.
Лето для Додона и партии социалистов (ПСРМ) началось неудачно: их бьют и на информационном поле, не давая возможности действенно противостоять, и на поле политическом – Кишинёв на выборах генерального примара отдал предпочтение лидеру правых Андрею Нэстасе. Ну а самая свежая новость – Конституционный суд Молдовы постановил пересмотреть закон о статусе русского языка, который, согласно этому закону, является языком межнационального общения.
Соб. корр. ФСК
Обзор событий

Фонд Стратегической Культуры

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