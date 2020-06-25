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Российские суда отправились к "Северному потоку - 2" в сопровождении военных кораблей

25 июня 2020, 10:00  •  240 • Политика
Фото: J.Koehler - Tel. 01715320598, vi/www.imago-images.de/www.globallookpress.com
Три корабля ВМФ сопроводили суда "Газпром флота" до точки
Накануне корвет "Василий Быков" сопроводил российские суда, отправленные на достраивание "СП – 2", в водах Средиземного моря. Он следовал по направлению к Балтийскому морю для участия в праздновании, посвященном Дню ВМФ России в Санкт-Петербурге.
В Индийском океане корабли "Газпром флота", которые отправили для обслуживания трубоукладчиков "Северного потока – 2", сопроводили два военных: фрегат "Адмирал Григорович" и буксир "Профессор Николай Муру". Об этом сообщает EADaily.
После суда, отправленные к "СП – 2", встали на дозаправку на Мальте, неподалеку от трубоукладчика Solitaire, который ранее работал над трубопроводом, но прекратил свою деятельность после американских санкций в декабре.
Сомнений, что балтийский газопровод будет достроен, уже практически нет. Недавно Россия нашла способ обойти не только существующие в отношении "Северного потока – 2" ограничения, но и противодействовать будущим ограничениям с американской стороны.

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