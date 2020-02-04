Российские Су-35С перехватили над Сирией турецкие истребители – СМИ

Из публикации арабских СМИ стало известно об инциденте, когда российские Су-35С перехватили турецкие истребители в небе над Сирией. На публикацию обращает внимание издание "ВПК". Однако подчёркивает, что официальных комментариев в связи с данным инцидентом нет.

Между тем сообщается, что наши "сушки" вынуждены были подняться с одной из авиабаз на территории САР, поскольку турецкие F-16 нарушили сирийскую границу.

"Российские Су-35С смогли успешно перехватить турецкие боевые самолёты, - отмечается в публикации. - В результате турецкие истребители ретировались".

Ранее сообщалось, что российский политолог прокомментировал фразу турецкого лидера. Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал Москве "не переходить дорогу".

По мнению политолога, у Эрдогана есть постоянная проблема с общественным мнением. Директор Института политических исследований политолог Сергей Марков в беседе с Царьградом рассказал, что таким вот образом турецкий лидер как бы оправдывается.