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Российские Су-35С перехватили над Сирией турецкие истребители – СМИ

04 февраля 2020, 13:54  •  181 • Политика
Арабские СМИ сообщили о том, что российские Су-35С перехватили турецкие истребители в небе над САР. Отметим, что комментариев от российской и турецкой сторон пока нет.
Из публикации арабских СМИ стало известно об инциденте, когда российские Су-35С перехватили турецкие истребители в небе над Сирией. На публикацию обращает внимание издание "ВПК". Однако подчёркивает, что официальных комментариев в связи с данным инцидентом нет.
Между тем сообщается, что наши "сушки" вынуждены были подняться с одной из авиабаз на территории САР, поскольку турецкие F-16 нарушили сирийскую границу.
"Российские Су-35С смогли успешно перехватить турецкие боевые самолёты, - отмечается в публикации. - В результате турецкие истребители ретировались".
Ранее сообщалось, что российский политолог прокомментировал фразу турецкого лидера. Напомним, Реджеп Тайип Эрдоган посоветовал Москве "не переходить дорогу".
По мнению политолога, у Эрдогана есть постоянная проблема с общественным мнением. Директор Института политических исследований политолог Сергей Марков в беседе с Царьградом рассказал, что таким вот образом турецкий лидер как бы оправдывается.
"Я бы сказал, Эрдоган оправдывается перед своим националистическим электоратом за то, что он сдаёт Идлиб сирийскому лидеру Башару Асаду", - подытожил Марков.

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