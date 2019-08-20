Российские Су-35 прогнали? Турецкие истребители спешно покинули позиции в Сирии – СМИ

По данным издания Al-Masdar News, турецкие истребители были вынуждены спешно выйти из воздушного пространства Сирии и покинуть небо над Идлибом. Как подчеркивает СМИ, тут либо было соответствующее предупреждение от ВКС, либо поблизости были российские истребители.

Напомним, накануне сирийские ВВС ударили по вторгнувшейся в страну турецкой колонне.

По сообщению турецкой стороны, снаряды разорвались в непосредственной близости от боевых машин, однако о потерях не сообщалось.

Гражданская война в Сирии началась весной 2011 года. Основные участники конфликта — правительственные силы, выступающие на стороне действующего президента Башара Асада, так называемая умеренная оппозиция и исламистские группировки. Оппозицию поддерживают США и европейские страны, Россия помогает правительству Асада.