Российские Су-27 отогнали истребитель НАТО от самолета Шойгу

Российские истребители отогнали самолет НАТО от лайнера с министром обороны РФ Сергеем Шойгу на борту. Инцидент произошел в небе над нейтральными водами Балтийского моря.

Истребитель F-18 попытался приблизиться к самолету главы оборонного ведомства, который возвращался в Москву из Калининграда, но два российских Су-27 морской авиации Балтийского флота отогнали его от борта и дальше сопровождали лайнер на протяжении всего полета. Об этом сообщил корреспондент ТАСС, который стал свидетелем случившегося.

Сайт kp.ru писал, что похожий инцидент произошел несколько лет назад. В июле 2017 году российский Су-27 также отогнал авиацию НАТО от лайнера Сергея Шойгу над Балтийским морем.

Министр летел на выездное заседание коллеги ведомства в Калининград, когда самолеты Североатлантического альянса попытались сопроводить его воздушное судно. Аналогичная ситуация произошла и по возвращению Шойгу в Москву. Правда, в этот раз истребители следовали уже на почтительном расстоянии от лайнера.