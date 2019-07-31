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Российские средства РЭБ наносят подкашивающий удар. Промахи израильских «Delilah» покажутся цветочками

31 июля 2019, 18:24  •  167 • Аналитика
Регулярно публикуемая западными и израильскими военно-аналитическими порталами информация о секторальном подавлении GPS-каналов российскими комплексами РЭБ на ближневосточном театре военных действий неоднократно становилась предметом повышенного интереса со стороны отечественных и зарубежных экспертных кругов, а также порождала оживлённые, а порой и острые дискуссии в прозападной блогосфере, изнеженной в потоке лозунгов а-ля «противостояние российской угрозе».




Ничего удивительного здесь нет, ведь на сегодняшний день стабильное функционирование радионавигационной системы GPS не только является главным критерием работоспособности автоматической идентификационной системы (АИС) мониторинга морского трафика, но и задаёт тон филигранно точному выполнению практически любой масштабной воздушно-космической наступательной операции или артиллерийского удара, предусматривающих применение тактических и стратегических крылатых ракет, а также реактивных снарядов, оснащённых GPS-модулями. О снижении эффективности выполнения именно этого спектра операций с завидным постоянством рапортуют пресс-служба Центрального командования ВС США, а также военно-дипломатические источники в оборонном ведомстве Израиля и командовании Хель Хаавир.


Отправка «в молоко» израильских тактических ракет «Delilah-AL» и ОТБР «LORA» — лишь «разогрев». Главная цель — «Link-16»


В частности, по данным портала avia.pro и китайского издания «Sina» со ссылкой на израильские оборонные структуры, эффективность воздушных рейдов многофункциональных истребителей F-16I «Sufa» и F-15I «Ra`am» на опорные пункты элитного иранского подразделения «Аль-Кудс» (входит в состав КСИР) и укрепрайоны «Хезболлы», дислоцированные в южных и западных провинциях Сирии, значительно снизилась в связи с подавлением GPS-каналов перспективными российскими комплексами РЭБ. Вполне очевидно, что речь идёт о ракетно-авиационных ударах с задействованием тактических ракет большой дальности «Delilah-AL», опирающихся на GPS-коррекцию и инерциально-навигационную систему на маршевом участке траектории полёта. Ракеты «Делила», вошедшие в 30-70-километровые (с учётом радиогоризонта) радиусы помехового воздействия отечественных комплексов Р-330М1П «Диабазол», Р-330Ж «Житель» и «Красуха-2», частотный диапазон которых охватывает 3 основных GPS-канала (L1=1575,42 МГц, L2=1227,6 МГц и L5=1176,45 МГц), были банально дезориентированы и «ушли в молоко» задолго до терминального участка траектории (начинается на удалении 18,5 км от цели).

Именно на терминальном участке траектории в ход могут быть пущены оптико-электронные головки самонаведения (c CCD-датчиками ТВ/ИК-диапазонов), которые в сочетании с асинхронным двухсторонним каналом обмена информацией и технологией «Stop-Moution Aimpoint» позволяют лётчикам самолётов-носителей вручную корректировать наведение ракет «Делила» на целевые объекты, фиксируемые оптико-электронными ГСН и схожие с шаблонными фотографиями целей. Следовательно, в список причин низкой боевой эффективности ракет «Delilah-AL» автоматически попадает ещё и недоработка инерциально-навигационного блока, которая (при подавлении GPS-коррекции) не позволила ракетам выйти на верную «лазейку» 18-километрового завершающего участка траектории. С аналогичными проблемами также могли столкнуться израильские 610-мм оперативно-тактические баллистические ракеты «LORA», а также американские 227-мм управляемые реактивные снаряды M31A1 GMLRS «Unitary» и 152-мм управляемые активно-реактивные снаряды M982 «Excalibur», обладающие лишь ИНС и GPS-модулями наведения.

Что ещё более важно, вышеперечисленные средства высокоточного оружия, обладая более высотными (а значит, и более уязвимыми) баллистическими и настильными траекториями полёта (в отличие от низковысотных ракет «Delilah-AL»), могли подвергнуться эффективному помеховому воздействию со стороны высокоэнергетических дециметровых комплексов «Красуха-2» на гораздо больших дистанциях (150—200 км и более). Об этом свидетельствует тот факт, что журналисты издания «Sina», ссылаясь на компетентные источники в ЦАХАЛе, заявили о снижении эффективности не только воздушных рейдов Хель Хаавир на иранские опорники в непосредственной близости от российских военных объектов в Тартусе и Латакии, прикрываемых комплексами «Диабазол», «Житель» и «Красуха-2», но и ракетных ударов, осуществляемых ОТБР «LORA» в пределах южных районов провинции Дамаск, удалённой более чем на 350 км от мест развёртывания «Жителей» и «Красух».

Тем не менее, наши китайские коллеги решили не погружаться в детальное изучение частотных режимов работы вышеуказанных комплексов РЭБ, в связи с чем упустили куда более стратегически важную особенность их применения на театрах военных действий XXI века. Речь о возможности частичного подавления даже высокозащищённых радиоканалов тактической сети «Link-16/TADIL-J» (является фундаментальной основой сетецентрической концепции морской ПВО Военно-морских сил США «CEC/NIFC-CA»). Несмотря на тот факт, что данные радиоканалы защищены режимом псевдослучайной перестройки рабочей частоты (ППРЧ) на одну из 51 фиксированной частотной ячейки со скоростью 77800 скачков/с, общий частотный диапазон работы терминалов «Link-16/TADIL-J» достаточно мал и простирается от 0,96 до 1,215 ГГц.

Как следствие, операторы нескольких станций «Житель», «Диабазол» и «Красуха-2», координируя действия по каналам обмена тактической информацией, могут без затруднений перекрыть этот диапазон (шириной всего 255 МГц) путём постановки нескольких прицельно-заградительных и заградительных по частоте помех высокой спектральной плотности. В итоге хвалёная и распиаренная западными техно-СМИ системная увязка между палубными тактическими истребителями ВМС США, тактической авиацией ВВС США и самолётами ДРЛОиУ системы AWACS «просядет» по-полной, не говоря уже о жизненно важных каналах целеуказания ракетам воздушного боя AIM-120D и дальнобойным зенитным ракетам SM-6, целиком и полностью зависимым от платформы «Link-16».
Евгений Даманцев

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