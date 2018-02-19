Российские «солдаты удачи» гибнут зазря?

Любителям позлорадствовать на тему закрытости российской власти брошен вызов: в конце минувшей недели российский МИД подтвердил гибель пяти россиян, принимавших участие в вооруженном конфликте в Сирии (речь идет об авиа­ционном и артиллерийском ударе со стороны США по колонне проправительственных сил, среди которых были представители частных российских военных компаний).

Можно предсказать следующий ход горящих ненавистью к Кремлю разоблачителей. Они скажут: а что же вы раньше говорили, что рассказы о гибели двух или более сотен человек - дезинформация?! Люди-то погибли, и вы в этом признаетесь! Постойте: МИД заявлял, что сообщения о гибели двухсот человек - неправда. А это и вправду неправда: о гибели сотен людей речь не идет. В современной западной информационной войне есть такое понятие - deniability. Это можно перевести как «лазейка для отрицания». Официальные представители должны находить такие формулы для описания ситуации, которые не позволяли бы впоследствии обвинить их в прямой лжи. Нашим МИДом deniability была выдержана в полной мере.

НЕ ЧЕРНО-БЕЛАЯ СИТУАЦИЯ

Теперь давайте спокойно попробуем с моральной точки зрения оценить случившееся.

Сразу же снимем «белые одежды» с летчиков американских самолетов и явно подготовленных с участием США и НАТО артиллеристов, убивших наших граждан. Не будем превращать в ангелов и бойцов так называемых Сирийских сил защиты (SDF), противостоявших сирийской армии на земле. Авиаторы и инструкторы огневого боя из США находятся в Сирии незаконно. Они там могут быть или по решению Совбеза ООН, или по приглашению правительства этой страны. Для Сирии у американцев нет ни первого варианта, ни второго. Они находятся там как оккупанты, поддерживающие сепаратистское вооруженное восстание. Одной из составляющих этого восстания являются курды. С этими сепаратистами сирийское правительство, в отличие от ситуации Порошенко с Донбассом, вело и ведет переговоры - при помощи России. Тем не менее сепаратисты при ОТКРЫТОЙ поддержке иностранцев из США, Саудовской Аравии и других стран продолжают противостоять законной сирийской армии и ее законно позванным союзникам из-за рубежа.

Теперь о тех, в кого стреляли. Не будем впадать в истерику от слова «наемники». Тем более что на Западе первыми выдумали для этого явления приличное название - «служащие частных военных компаний» (private military companies - ЧВК). И давайте сразу отметим, что российские представители не избегали этой темы. В своей пресс-конференции по итогам 2017 года министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о ЧВК, отметил, что «такая практика распространяется», напомнил об американской ЧВК Blackwater и предложил «создать законодательную базу для защиты интересов россиян, работающих на частные военные компании в других странах».

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧАТСЯ

Конечно, было бы здорово, если бы люди вдруг бросили воевать по всему миру. Прекратились бы тогда заодно и так называемые непубличные конфликты малой интенсивности, и попытки смены режимов, то есть все тайные войны. Но, увы, вой­ны идут, и часто необъявленные (США, например, с 1940-х годов никому не объявляли войну, хотя конфликты с участием американцев исчисляются сотнями.) А значит, и России порой приходится посылать в зону боевых действий бойцов, которые «в списках не значатся». Так бывало и раньше, причем воевать приходилось и за цели очень благородные. Советские военные добровольцы, отправленные в 1936 - 1939 годах на гражданскую войну в Испании, боролись с генералом Франко, союзником Гитлера, не имея ни документов, ни советских знаков отличия. С формальной точки зрения и эти антифашисты были «наемниками».

ВОТ ТАК ИХ И ПРИДУМАЛИ

Вот для действий в таких ситуациях, когда и вмешаться в конфликт нужно, и вожделенную deniability сохранить, и придуманы были частные военные компании - ЧВК. Применялась эта технология и Францией, и США, и Великобританией с 1960-х годов - в войнах в Африке, на Ближнем Востоке, даже в Тихом океане. Когда государство не может провести открытую военную операцию, оно поручает это дело частной военной компании.

Вырабатывалась эта методика тайной войны путем проб и ошибок. Первые случаи применения ЧВК были направлены против сил «лучшего друга СССР» Патриса Лумумбы в бывшем Бельгийском Конго в 1960-х. Тогда СМИ социалистических стран, а заодно и западные либералы обзывали приехавших в Конго французских и английских бойцов ЧВК и «подлыми наемниками», и даже «бешеными псами войны на службе империалистов».

А на самом деле и у французских бойцов ЧВК тоже были свои убеждения. И воевали они не только из-за денег, но и потому, что видели себя «борцами с коммунизмом, ведущими бой на последнем рубеже цивилизации».

ЭПИЛОГ В НАШУ ПОЛЬЗУ

Еще не ясны все детали приключившейся с сотрудниками российской ЧВК в Сирии трагедии. Но совершенно очевидно: наши бойцы взяли все лучшее от западных «солдат удачи» двадцатого века, не унаследовав главных недостатков своих западных предтеч - жадности, склонности устанавливать свои собственные режимы, неуважения к местному населению.

Похоже, что многие из сотрудников российских ЧВК - бывшие советские военные. И у них были свои основания обижаться на политиков, прежде всего на Горбачева и, возможно, на Ельцина. И наверняка у них были убеждения, за которые они готовы отдать жизнь. Остановить наступление в Сирии уродливого альянса западных неолибералов с исламскими фундаменталистами - задача более чем достойная.

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Если принять закон, то мы избежим того, что случилось с нашей ЧВК в Сирии»

Андрей КОШКИН, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, полковник запаса:

- Легализация ЧВК позволит избежать инцидентов наподобие того, что случился в Сирии. У российских военных очень высокий уровень подготовки, и они могут представлять интерес для иностранных клиентов. Другое дело, что мировой рынок уже фактически поделен и влезть в него будет весьма сложно. С другой стороны, спрос на услуги ЧВК постоянно растет, и отечественные профессионалы займут там достойное место.

Самое главное, определиться, по какой схеме работать - американской или китайской. У Китая подобные компании плотно контролируются госорганами, а большинство их клиентов - крупные госкорпорации. В США это больше похоже на частный бизнес, их ЧВК представляют свои услуги всем, кто платит.

Записал Антон ФОКИН.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Легализовать частных военных пытаются с 2012 года.

Впервые закон о ЧВК в России начали обсуждать в 2012 году, когда депутат Алексей Митрофанов внес в Госдуму законопроект «О государственном регулировании создания и деятельности частных военных компаний». Тогда его отклонили, но подобные инициативы появлялись постоянно в 2014 - 2016 годах. Нынешний законопроект, текст которого пока не опубликован, уже поддержал председатель Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. Пока не ясно, какие конкретно положения войдут в документ, но уже понятна его цель - позволить российскому правительству легально привлекать оте­чественные ЧВК к решению своих задач.