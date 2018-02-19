Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
ЦРУ готовится взорвать Израиль
Российская сенсация в лыжах, первая за 12 лет медаль во фристайле и критика Лука...
Цифра против санкций. О системах расчётов, альтернативных SWIFT
Вечер с Владимиром Соловьевым от 18.02.18
Главная / В России

Российские «солдаты удачи» гибнут зазря?

19 февраля 2018, 03:09  •  348 • В России

Любителям позлорадствовать на тему закрытости российской власти брошен вызов: в конце минувшей недели российский МИД подтвердил гибель пяти россиян, принимавших участие в вооруженном конфликте в Сирии (речь идет об авиа­ционном и артиллерийском ударе со стороны США по колонне проправительственных сил, среди которых были представители частных российских военных компаний).

Можно предсказать следующий ход горящих ненавистью к Кремлю разоблачителей. Они скажут: а что же вы раньше говорили, что рассказы о гибели двух или более сотен человек - дезинформация?! Люди-то погибли, и вы в этом признаетесь! Постойте: МИД заявлял, что сообщения о гибели двухсот человек - неправда. А это и вправду неправда: о гибели сотен людей речь не идет. В современной западной информационной войне есть такое понятие - deniability. Это можно перевести как «лазейка для отрицания». Официальные представители должны находить такие формулы для описания ситуации, которые не позволяли бы впоследствии обвинить их в прямой лжи. Нашим МИДом deniability была выдержана в полной мере.

НЕ ЧЕРНО-БЕЛАЯ СИТУАЦИЯ

Теперь давайте спокойно попробуем с моральной точки зрения оценить случившееся.

Сразу же снимем «белые одежды» с летчиков американских самолетов и явно подготовленных с участием США и НАТО артиллеристов, убивших наших граждан. Не будем превращать в ангелов и бойцов так называемых Сирийских сил защиты (SDF), противостоявших сирийской армии на земле. Авиаторы и инструкторы огневого боя из США находятся в Сирии незаконно. Они там могут быть или по решению Совбеза ООН, или по приглашению правительства этой страны. Для Сирии у американцев нет ни первого варианта, ни второго. Они находятся там как оккупанты, поддерживающие сепаратистское вооруженное восстание. Одной из составляющих этого восстания являются курды. С этими сепаратистами сирийское правительство, в отличие от ситуации Порошенко с Донбассом, вело и ведет переговоры - при помощи России. Тем не менее сепаратисты при ОТКРЫТОЙ поддержке иностранцев из США, Саудовской Аравии и других стран продолжают противостоять законной сирийской армии и ее законно позванным союзникам из-за рубежа.

Теперь о тех, в кого стреляли. Не будем впадать в истерику от слова «наемники». Тем более что на Западе первыми выдумали для этого явления приличное название - «служащие частных военных компаний» (private military companies - ЧВК). И давайте сразу отметим, что российские представители не избегали этой темы. В своей пресс-конференции по итогам 2017 года министр иностранных дел России Сергей Лавров, отвечая на вопрос о ЧВК, отметил, что «такая практика распространяется», напомнил об американской ЧВК Blackwater и предложил «создать законодательную базу для защиты интересов россиян, работающих на частные военные компании в других странах».

В СПИСКАХ НЕ ЗНАЧАТСЯ

Конечно, было бы здорово, если бы люди вдруг бросили воевать по всему миру. Прекратились бы тогда заодно и так называемые непубличные конфликты малой интенсивности, и попытки смены режимов, то есть все тайные войны. Но, увы, вой­ны идут, и часто необъявленные (США, например, с 1940-х годов никому не объявляли войну, хотя конфликты с участием американцев исчисляются сотнями.) А значит, и России порой приходится посылать в зону боевых действий бойцов, которые «в списках не значатся». Так бывало и раньше, причем воевать приходилось и за цели очень благородные. Советские военные добровольцы, отправленные в 1936 - 1939 годах на гражданскую войну в Испании, боролись с генералом Франко, союзником Гитлера, не имея ни документов, ни советских знаков отличия. С формальной точки зрения и эти антифашисты были «наемниками».

Юлия Чичерина: Украина ушла, но еще вернется. Таково наше бремя

ВОТ ТАК ИХ И ПРИДУМАЛИ

Вот для действий в таких ситуациях, когда и вмешаться в конфликт нужно, и вожделенную deniability сохранить, и придуманы были частные военные компании - ЧВК. Применялась эта технология и Францией, и США, и Великобританией с 1960-х годов - в войнах в Африке, на Ближнем Востоке, даже в Тихом океане. Когда государство не может провести открытую военную операцию, оно поручает это дело частной военной компании.

Вырабатывалась эта методика тайной войны путем проб и ошибок. Первые случаи применения ЧВК были направлены против сил «лучшего друга СССР» Патриса Лумумбы в бывшем Бельгийском Конго в 1960-х. Тогда СМИ социалистических стран, а заодно и западные либералы обзывали приехавших в Конго французских и английских бойцов ЧВК и «подлыми наемниками», и даже «бешеными псами войны на службе империалистов».

А на самом деле и у французских бойцов ЧВК тоже были свои убеждения. И воевали они не только из-за денег, но и потому, что видели себя «борцами с коммунизмом, ведущими бой на последнем рубеже цивилизации».

ЭПИЛОГ В НАШУ ПОЛЬЗУ

Еще не ясны все детали приключившейся с сотрудниками российской ЧВК в Сирии трагедии. Но совершенно очевидно: наши бойцы взяли все лучшее от западных «солдат удачи» двадцатого века, не унаследовав главных недостатков своих западных предтеч - жадности, склонности устанавливать свои собственные режимы, неуважения к местному населению.

Похоже, что многие из сотрудников российских ЧВК - бывшие советские военные. И у них были свои основания обижаться на политиков, прежде всего на Горбачева и, возможно, на Ельцина. И наверняка у них были убеждения, за которые они готовы отдать жизнь. Остановить наступление в Сирии уродливого альянса западных неолибералов с исламскими фундаменталистами - задача более чем достойная.

В Днепропетровске мальчишку из Донбасса одноклассники затравили до инсульта

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

«Если принять закон, то мы избежим того, что случилось с нашей ЧВК в Сирии»

Андрей КОШКИН, завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г. В. Плеханова, полковник запаса:

- Легализация ЧВК позволит избежать инцидентов наподобие того, что случился в Сирии. У российских военных очень высокий уровень подготовки, и они могут представлять интерес для иностранных клиентов. Другое дело, что мировой рынок уже фактически поделен и влезть в него будет весьма сложно. С другой стороны, спрос на услуги ЧВК постоянно растет, и отечественные профессионалы займут там достойное место.

Самое главное, определиться, по какой схеме работать - американской или китайской. У Китая подобные компании плотно контролируются госорганами, а большинство их клиентов - крупные госкорпорации. В США это больше похоже на частный бизнес, их ЧВК представляют свои услуги всем, кто платит.

Записал Антон ФОКИН.

ИЗ ИСТОРИИ ВОПРОСА

Легализовать частных военных пытаются с 2012 года.

Впервые закон о ЧВК в России начали обсуждать в 2012 году, когда депутат Алексей Митрофанов внес в Госдуму законопроект «О государственном регулировании создания и деятельности частных военных компаний». Тогда его отклонили, но подобные инициативы появлялись постоянно в 2014 - 2016 годах. Нынешний законопроект, текст которого пока не опубликован, уже поддержал председатель Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов. Пока не ясно, какие конкретно положения войдут в документ, но уже понятна его цель - позволить российскому правительству легально привлекать оте­чественные ЧВК к решению своих задач.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

348
Источник
Похожие новости
17 февраля 2018, 18:39
Украинские хроники: город-герой под бандеровским флагом
19 февраля 2018, 03:09
Юлия Чичерина: Украина ушла, но еще вернется. Таково наше бремя
17 февраля 2018, 21:54
Тимошенко в Мюнхене застукали с российским послом

18 февраля 2018, 17:24
Зачем США два эсминца в Черном море
19 февраля 2018, 03:09
Российские «солдаты удачи» гибнут зазря?
17 февраля 2018, 12:09
Порошенко в Мюнхене вновь «достал из широких штанин»
Новости партнеров
 
Loading...
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
15 февраля 2018, 13:09
Рекорд Эрдогана: Турция поссорилась с тремя странами за один день
15 февраля 2018, 03:24
Атака в Дейр-эз-Зоре: США расчертили России и Асаду красную линию на реке Евфрат
15 февраля 2018, 09:39
Падение с пьедестала: российские фигуристы Тарасова и Морозов остались без медалей соревнований пар на ОИ-2018
15 февраля 2018, 03:24
Евросоюз побоялся вводить новые санкции против России из-за Украины
14 февраля 2018, 01:24
Наказали рублем: Дума отказалась платить ПАСЕ
14 февраля 2018, 11:09
Кто ответит за десятки россиян, погибших в Сирии
17 февраля 2018, 02:52
Интepecный Порошенко и Мюнхен
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2014 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.