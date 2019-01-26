Российские системы слежения зафиксировали массовые передвижения военных спутников США

Российские средства слежения зафиксировали очень активные перемещения на геостационарной орбите американских военных спутников GSSAP.



Эксперты говорят, что это связано с инспекцией других военных аппаратов.

В 2014-2016 годах были запущены четыре американских спутника по программе осведомленности (GSSAP).Их орбиты ниже или выше геостационарной.

Российская система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) обнаружила множество маневров всех четырех космических кораблей.



Ранее планы президента США Дональда Трампа по выведению в космос элементов ПРО и систем вооружения уже начали сравнивать с аналогичными инициативами его предшественника Рональда Рейгана.

Информация предоставлена "РИА-Новости".