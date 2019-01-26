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Российские системы слежения зафиксировали массовые передвижения военных спутников США

26 января 2019, 06:09  •  48 • В мире
Российская система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве фиксирует активные маневры военных спутников США
Российские средства слежения зафиксировали очень активные перемещения на геостационарной орбите американских военных спутников GSSAP.

Эксперты говорят, что это связано с инспекцией других военных аппаратов.
В 2014-2016 годах были запущены четыре американских спутника по программе осведомленности (GSSAP).Их орбиты ниже или выше геостационарной.
Российская система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) обнаружила множество маневров всех четырех космических кораблей.

Ранее планы президента США Дональда Трампа по выведению в космос элементов ПРО и систем вооружения уже начали сравнивать с аналогичными инициативами его предшественника Рональда Рейгана.
Информация предоставлена "РИА-Новости".

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