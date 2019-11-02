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Российские шахматисты победили на командном чемпионате Европы
02 ноября 2019, 17:39 • 8 • Украина
Мужская сборная России заняла первое место на командном чемпионате Европы по шахматам в грузинском Батуми.
© Михаил Мокрушин РИА Новости
В заключительном туре россияне победили представителей Польши со счётом 2,5:1,5.
Кирилл Алексеенко одержал в своей партии победу, а Дмитрий Андрейкин, Никита Витюгов и Даниил Дубов сыграли вничью.
Сборная России набрала 15 очков.
Вторыми стали гроссмейстеры с Украины, а на третьей позиции расположились англичане.
Ранее сообщалось, что женская сборная России выиграла командный чемпионат Европы по шахматам.
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