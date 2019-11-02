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Российские шахматисты победили на командном чемпионате Европы

02 ноября 2019, 17:39  •  8 • Украина
Мужская сборная России заняла первое место на командном чемпионате Европы по шахматам в грузинском Батуми.
 
© Михаил Мокрушин РИА Новости
 

В заключительном туре россияне победили представителей Польши со счётом 2,5:1,5.

Кирилл Алексеенко одержал в своей партии победу, а Дмитрий Андрейкин, Никита Витюгов и Даниил Дубов сыграли вничью.

Сборная России набрала 15 очков.

Вторыми стали гроссмейстеры с Украины, а на третьей позиции расположились англичане.

Ранее сообщалось, что женская сборная России выиграла командный чемпионат Европы по шахматам.

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