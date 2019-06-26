Российские сенаторы поставили обидный диагноз украинским представителям после демарша в ПАСЕ

Власти Украины отзывают своего посла при Совете Европы для консультаций из-за возвращения России в ПАСЕ. Реакцию Украины для Царьграда прокомментировали член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков и заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков.

По мнению Цекова, решение об отзыве посла из Совета Европы его ничуть не удивило. Сенатор отметил, что нынешние власти Украины - это абсолютно скандальная, абсолютно неадекватная группа людей.

"Они абсолютно, я считаю, нездоровые люди, болезнь у них русофобия, русоненавистничество. Они никаких аргументов не слышат, их поведение обычное, типичное для этой группы людей с подобными взглядами", - сказал Цветков в интервью Царьграду.

Он выразил надежду, что после внеочередных выборов в Верховную раду к власти на Украине придут более адекватные люди.

Сенатор Бабаков также не удивлен реакцией украинских властей. По его словам, Украина заслуживает гораздо более адекватного и профессионального представительства и в политических, и во внутренних, и в международных институтах. Однако там сидят люди, которые совершенно игнорируют интересы страны.