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Российские сенаторы поставили обидный диагноз украинским представителям после демарша в ПАСЕ
26 июня 2019, 00:24 • 80 • Политика
Украина отзывает посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ по России. "Они абсолютно, я считаю, нездоровые люди, болезнь у них русофобия, русоненавистничество", - считает российский сенатор Сергей Цеков.
Власти Украины отзывают своего посла при Совете Европы для консультаций из-за возвращения России в ПАСЕ. Реакцию Украины для Царьграда прокомментировали член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков и заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков.
По мнению Цекова, решение об отзыве посла из Совета Европы его ничуть не удивило. Сенатор отметил, что нынешние власти Украины - это абсолютно скандальная, абсолютно неадекватная группа людей.
Он выразил надежду, что после внеочередных выборов в Верховную раду к власти на Украине придут более адекватные люди.
Сенатор Бабаков также не удивлен реакцией украинских властей. По его словам, Украина заслуживает гораздо более адекватного и профессионального представительства и в политических, и во внутренних, и в международных институтах. Однако там сидят люди, которые совершенно игнорируют интересы страны.
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