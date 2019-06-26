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Российские сенаторы поставили обидный диагноз украинским представителям после демарша в ПАСЕ

26 июня 2019, 00:24  •  80 • Политика
Украина отзывает посла при Совете Европы из-за решения ПАСЕ по России. "Они абсолютно, я считаю, нездоровые люди, болезнь у них русофобия, русоненавистничество", - считает российский сенатор Сергей Цеков.
Власти Украины отзывают своего посла при Совете Европы для консультаций из-за возвращения России в ПАСЕ. Реакцию Украины для Царьграда прокомментировали член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков и заместитель председателя Совета Федерации по международным делам Александр Бабаков.
По мнению Цекова, решение об отзыве посла из Совета Европы его ничуть не удивило. Сенатор отметил, что нынешние власти Украины - это абсолютно скандальная, абсолютно неадекватная группа людей.
"Они абсолютно, я считаю, нездоровые люди, болезнь у них русофобия, русоненавистничество. Они никаких аргументов не слышат, их поведение обычное, типичное для этой группы людей с подобными взглядами", - сказал Цветков в интервью Царьграду.
Он выразил надежду, что после внеочередных выборов в Верховную раду к власти на Украине придут более адекватные люди.
Сенатор Бабаков также не удивлен реакцией украинских властей. По его словам, Украина заслуживает гораздо более адекватного и профессионального представительства и в политических, и во внутренних, и в международных институтах. Однако там сидят люди, которые совершенно игнорируют интересы страны.
"На мой взгляд, (эти люди) пытаются публично защитить совершенно неприемлемые для большинства граждан Украины интересы. Печально, что данная позиция олицетворяется со страной", - сказал Бабаков в интервью Царьграду.

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Российские сенаторы поставили обидный диагноз украинским представителям после демарша в ПАСЕ
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