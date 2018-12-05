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Российские «Сарматы» на несколько шагов опередили ракетные программы США – эксперт

05 декабря 2018, 18:09  •  184 • Политика
Эксперт Центра стратегической конъюнктуры Олег Пономаренко заявил, что российские ракетные комплексы «Сармат» собираются поставить на вооружение армии России в конце 2019 года. Россия находится на несколько шагов впереди по сравнению со своими конкурентами в этой сфере, в первую очередь США, подчеркнул он.
По его мнению, не исключен и перенос из-за того, что речь идет об очень дорогих и сложных системах. Ситуация в области стратегического сдерживания, а также систем защиты от наступательного вооружения, меняется в течение длительного времени и достаточно существенно, подчеркнул Пономаренко. В то же время глава Минобороны РФ Сергей Шойгу намерен повысит ядерный потенциал России до соответствующего современным условиям уровня, сказал эксперт.
Пономаренко подчеркнул, что Россия находится на несколько шагов впереди по сравнению со своими конкурентами в этой сфере. В частности, США пока еще только начинают программу создания ракетных комплексов, похожих на «Сармат», а Россия уже ведет бросковые испытания.
Ранее глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов во время брифинга для зарубежных военных атташе сообщил, что Россия совершенствует свои ядерные силы вследствие усиления глобальной системы ПРО США.
По его словам, в этих условиях повышаются и военные возможности наземных стратегических ядерных сил России. В частности, в этом году проведены успешные бросковые испытания МБР «Сармат».
Слова Пономаренко цитирует Федеральное агентство новостей.

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