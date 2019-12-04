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Российские самолёты зачастили к соседям: Датские ВВС бьют тревогу

04 декабря 2019, 00:09  •  83 • В мире
За последний год количество вылетов датских ВВС для перехвата русских самолётов в рамках миссий НАТО на Балтике резко выросло, и этот факт тревожит правительство Дании. Министр обороны страны заявила, что необходимость присутствия Дании в миссиях НАТО в таком объёме вызывает тревогу.
"Тот факт, что наше присутствие требуется в таком объёме, вызывает тревогу", - такое заявление сделала министр обороны Трине Брамсен в четверг в ходе своего официального визита в Литву. Именно здесь, на базе Шяуляй, дислоцируются датские истребители, принимающие участие в миссии НАТО под названием "Балтийская воздушная полиция".
Официально цель миссии в том, чтобы показать потенциальным противникам (читай - России), что балтийское небо тщательно контролируется, пишет датская DR.
Карстен Марруп, глава центра воздушных операций при Академии вооружённых сил Дании, считает, что всё происходящее - некая игра, и даже когда звучит условный сигнал "Русские идут", это не значит, что Россия готовится напасть. Всё дело в напряжённых отношениях между альянсом и Москвой.
К тому же российские самолёты ведут себя "вежливо", почти никогда не нарушая воздушное пространство других стран. Тем не менее датским истребителям приходится всякий раз взмывать в небо - специалисты говорят, что гражданские диспетчеры не видят боевые самолёты на своих радарах, поэтому приходится постоянно взлетать просто "на всякий случай".
В общей сложности количество вылетов датских ВВС по тревоге в рамках миссий НАТО выросло за год на 25%. Также наблюдался и рост активности российских ВВС: по словам пресс-секретаря НАТО, это связано с рядом военных учений в акватории Балтийского моря. Судя по всему, "подрываться" по первой тревоге датским F-16 придётся ещё долго: их возвращение из Литвы на родные базы планируется не раньше июня.

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