Российские самолёты зачастили к соседям: Датские ВВС бьют тревогу

"Тот факт, что наше присутствие требуется в таком объёме, вызывает тревогу", - такое заявление сделала министр обороны Трине Брамсен в четверг в ходе своего официального визита в Литву. Именно здесь, на базе Шяуляй, дислоцируются датские истребители, принимающие участие в миссии НАТО под названием "Балтийская воздушная полиция".

Официально цель миссии в том, чтобы показать потенциальным противникам (читай - России), что балтийское небо тщательно контролируется, пишет датская DR.

Карстен Марруп, глава центра воздушных операций при Академии вооружённых сил Дании, считает, что всё происходящее - некая игра, и даже когда звучит условный сигнал "Русские идут", это не значит, что Россия готовится напасть. Всё дело в напряжённых отношениях между альянсом и Москвой.

К тому же российские самолёты ведут себя "вежливо", почти никогда не нарушая воздушное пространство других стран. Тем не менее датским истребителям приходится всякий раз взмывать в небо - специалисты говорят, что гражданские диспетчеры не видят боевые самолёты на своих радарах, поэтому приходится постоянно взлетать просто "на всякий случай".

В общей сложности количество вылетов датских ВВС по тревоге в рамках миссий НАТО выросло за год на 25%. Также наблюдался и рост активности российских ВВС: по словам пресс-секретаря НАТО, это связано с рядом военных учений в акватории Балтийского моря. Судя по всему, "подрываться" по первой тревоге датским F-16 придётся ещё долго: их возвращение из Литвы на родные базы планируется не раньше июня.