Российские РСЗО «Смерч» уничтожили военный полигон у Запорожья

Российские РСЗО «Смерч» уничтожили военный полигон в пригороде Запорожья.Рядом находился завод, загоревшийся после обстрела. Об этом заявил спикер Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев.«Масштабы разрушений и потери устанавливаются. В настоящее время пожар локализован, ликвидируется силами ГСЧС», — уточнил он.