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Российские РСЗО «Смерч» уничтожили военный полигон у Запорожья

18 марта 2022, 18:15  •  210 • Украина

Российские РСЗО «Смерч» уничтожили военный полигон в пригороде Запорожья.

Рядом находился завод, загоревшийся после обстрела. Об этом заявил спикер Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев.

«Масштабы разрушений и потери устанавливаются. В настоящее время пожар локализован, ликвидируется силами ГСЧС», — уточнил он.

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