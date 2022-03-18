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Российские РСЗО «Смерч» уничтожили военный полигон у Запорожья
18 марта 2022, 18:15 • 210 • Украина
Российские РСЗО «Смерч» уничтожили военный полигон в пригороде Запорожья.
Рядом находился завод, загоревшийся после обстрела. Об этом заявил спикер Запорожской областной военной администрации, полковник ВСУ Иван Арефьев.
«Масштабы разрушений и потери устанавливаются. В настоящее время пожар локализован, ликвидируется силами ГСЧС», — уточнил он.
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