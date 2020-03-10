Российские реформы 90-х считают трагедией даже в США • 124 • Аналитика

Сегодня вспоминать добрым словом события, происходившее в нашей стране в конце прошлого столетия, скажем так, не принято. Комплиментарные оценки того периода можно услышать разве что в среде наиболее закоренелых либералов, для которых крушение тоталитаризма является гораздо большей ценностью, чем все экономические и социальные провалы, сопровождавшие демократизацию общества. И все-таки – неужели среди многочисленных реформ 90-х не найти хотя бы одной или двух позитивных?



Либерализация цен, полный отказ от их госрегулирования, невидимая рука рынка… В результате получены не либеральные, а грабительские цены на абсолютное большинство потребительских товаров. Переполненные прилавки, о которых так мечталось, мы получили, но вот вдобавок основному большинству граждан достались совершенно пустые карманы. Падение ВВП и промышленного производства только с 1991 по 1995 год на 20%, уменьшение количества инвестиций в 1991-1998 годах на 70%. О дичайшей гиперинфляции, «сгоревших» вкладах на сберегательных книжках и говорить нечего. Рубль был деноминирован в 1998 году в 1000 раз.







Либерализация внешней торговли. Эта реформа не просто открыла возможности для разграбления страны, вывоза за ее пределы за гроши всего, что имело хоть какую-то ценность, но и стала убийцей отечественного народного хозяйства. Та же легкая промышленность за каких-то пять-семь лет сократилась на 90%! Россию заполонил дешевый ширпотреб, который везли в нее со всего света, отечественный производитель был под этим валом похоронен полностью. Результат – закрытые предприятия, обнищание людей, экономика, на годы превратившаяся в громадный, раскинувшийся на всю страну базар.



Приватизация. Вот тут сложно вообще подобрать цензурные слова. От 127 до 145 тысяч (по разным оценкам) государственных предприятий, уплывших в частные руки за сущие копейки, а то и практически даром. Ваучерная афера, которую смело можно номинировать на мошенничество века, как минимум по ее масштабам и степени цинизма. Недаром же в народе родилось хлесткое название: «прихватизация». Что мы получили в итоге? Опять-таки разрушенную промышленность, безработицу, колоссальное социальное расслоение общества в виде толпы голодных и обозленных людей и горстки нуворишей. Преступность в самых ее разнузданных и опасных формах. Страна годами балансировала на грани гражданской войны, порой эту грань, по сути дела, переступая…



Это не стон рефлексирующего «совка». Американские экономисты П. Реддуэй и Д. Глински в свое время написали книгу под красноречивым названием: «Трагедия российских реформ». В ней они, кстати, указывают на то, что ВВП и объём промышленного производства в России в 1992-1998 годах сократились больше, чем в СССР за время Великой Отечественной или в США за период Великой депрессии. Другой американец, только уже историк, Стивен Коэн, определил реформы 90-х как «беспрецедентные в истории ХХ века экономическую катастрофу и демодернизацию целой страны, происшедшие в мирное время».



Если же сравнивать с Советским Союзом, правопреемницей и прямой наследницей которого, пройдя ад 90-х годов, стала Россия, то ситуация выглядит еще ужаснее. Одна из 5 стран мира, способная полностью обеспечить себя всеми без исключения видами сырья и промышленной продукции... Первая в мире страна по сырьевой базе для народного хозяйства, вторая по производству продуктов питания. Все это было уничтожено, сметено «реформаторами», принявшимися вытворять со второй экономикой мира такие вещи, которые за какие-то пару лет (уже к 1992 году) обрушили ее ниже уровня Латинской Америки. А ведь это было только начало.



По правде говоря, если и можно вспомнить 90-е годы хоть в каком-то позитивном ключе, так разве что в связи с тем, что тогда появилось множество хороших книг и новой отличной музыки. Ну, еще за то, что границы «открылись» и перемещение по миру стало практически свободным. Тем не менее, все эти вещи вряд ли компенсируют эмоции от того жуткого периода в жизни страны. Сегодня вспоминать добрым словом события, происходившее в нашей стране в конце прошлого столетия, скажем так, не принято. Комплиментарные оценки того периода можно услышать разве что в среде наиболее закоренелых либералов, для которых крушение тоталитаризма является гораздо большей ценностью, чем все экономические и социальные провалы, сопровождавшие демократизацию общества. И все-таки – неужели среди многочисленных реформ 90-х не найти хотя бы одной или двух позитивных?Либерализация цен, полный отказ от их госрегулирования, невидимая рука рынка… В результате получены не либеральные, а грабительские цены на абсолютное большинство потребительских товаров. Переполненные прилавки, о которых так мечталось, мы получили, но вот вдобавок основному большинству граждан достались совершенно пустые карманы. Падение ВВП и промышленного производства только с 1991 по 1995 год на 20%, уменьшение количества инвестиций в 1991-1998 годах на 70%. О дичайшей гиперинфляции, «сгоревших» вкладах на сберегательных книжках и говорить нечего. Рубль был деноминирован в 1998 году в 1000 раз.Либерализация внешней торговли. Эта реформа не просто открыла возможности для разграбления страны, вывоза за ее пределы за гроши всего, что имело хоть какую-то ценность, но и стала убийцей отечественного народного хозяйства. Та же легкая промышленность за каких-то пять-семь лет сократилась на 90%! Россию заполонил дешевый ширпотреб, который везли в нее со всего света, отечественный производитель был под этим валом похоронен полностью. Результат – закрытые предприятия, обнищание людей, экономика, на годы превратившаяся в громадный, раскинувшийся на всю страну базар.Приватизация. Вот тут сложно вообще подобрать цензурные слова. От 127 до 145 тысяч (по разным оценкам) государственных предприятий, уплывших в частные руки за сущие копейки, а то и практически даром. Ваучерная афера, которую смело можно номинировать на мошенничество века, как минимум по ее масштабам и степени цинизма. Недаром же в народе родилось хлесткое название: «прихватизация». Что мы получили в итоге? Опять-таки разрушенную промышленность, безработицу, колоссальное социальное расслоение общества в виде толпы голодных и обозленных людей и горстки нуворишей. Преступность в самых ее разнузданных и опасных формах. Страна годами балансировала на грани гражданской войны, порой эту грань, по сути дела, переступая…Это не стон рефлексирующего «совка». Американские экономисты П. Реддуэй и Д. Глински в свое время написали книгу под красноречивым названием: «Трагедия российских реформ». В ней они, кстати, указывают на то, что ВВП и объём промышленного производства в России в 1992-1998 годах сократились больше, чем в СССР за время Великой Отечественной или в США за период Великой депрессии. Другой американец, только уже историк, Стивен Коэн, определил реформы 90-х как «беспрецедентные в истории ХХ века экономическую катастрофу и демодернизацию целой страны, происшедшие в мирное время».Если же сравнивать с Советским Союзом, правопреемницей и прямой наследницей которого, пройдя ад 90-х годов, стала Россия, то ситуация выглядит еще ужаснее. Одна из 5 стран мира, способная полностью обеспечить себя всеми без исключения видами сырья и промышленной продукции... Первая в мире страна по сырьевой базе для народного хозяйства, вторая по производству продуктов питания. Все это было уничтожено, сметено «реформаторами», принявшимися вытворять со второй экономикой мира такие вещи, которые за какие-то пару лет (уже к 1992 году) обрушили ее ниже уровня Латинской Америки. А ведь это было только начало.По правде говоря, если и можно вспомнить 90-е годы хоть в каком-то позитивном ключе, так разве что в связи с тем, что тогда появилось множество хороших книг и новой отличной музыки. Ну, еще за то, что границы «открылись» и перемещение по миру стало практически свободным. Тем не менее, все эти вещи вряд ли компенсируют эмоции от того жуткого периода в жизни страны. Александр Харалужный Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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