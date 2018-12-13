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Российские ракетоносцы Ту-160 совершили 10-часовой полет над акваторией Карибского моря

13 декабря 2018, 04:54  •  64 • В мире
По данным Министерства обороны России, на отдельных этапах "Белых лебедей" сопровождали самолеты ВВС Венесуэлы.
Почти 10 часов провели в полете над акваторией Карибского моря два российских стратегических бомбардировщика Ту-160. Рядом с ними на отдельных этапах появлялись истребители ВВС Венесуэлы, с которыми отрабатывалось совместное взаимодействие.
"В ходе международного визита делегации Воздушно-космических сил в Боливарианскую Республику Венесуэла летчики стратегических ракетоносцев Ту-160 выполнили полет в воздушном пространстве над акваторией Карибского моря. Продолжительность полета составила около 10 часов", - говорится в сообщении российского Министерства обороны.
В оборонном ведомстве отметили, что полет проходил в строгом соответствии с международными нормами использования воздушного пространства, передает ФАН.
Российские самолеты, которые на протяжении всего полета сопровождались боевой авиацией западных стран, прибыли в Венесуэлу несколько дней назад. И это моментально вызвало негативную реакцию Запада, в частности США. Американские эксперты заявили, что приземление "Белых лебедей" у ворот США" является прямым вызовом Вашингтону.

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