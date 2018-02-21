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Российские ракетоносцы над Тихим океаном сопроводили японские истребители

21 февраля 2018, 08:54  •  177 • Политика
Самолеты ВКС России провели воздушное патрулирование над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей.
Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС РФ успешно завершили воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями и западной частью Тихого океана. Полет сопровождали российские истребители Су-35С.
Отмечается, что "экипажи Ту-95МС отработали попутную дозаправку топливом в воздухе".
Во время патрулирования российские ракетоносцы на некоторых этапах маршрута сопровождали японские истребители F-4, F-15 и F-16.
Самолеты ВСК России провели патрулирование согласно международным правилам, не нарушая границ других государств.
О проведении патрулирования сообщила газета "Красная Звезда" - официальный печатный орган Вооруженных сил России.

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