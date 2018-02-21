Российские ракетоносцы над Тихим океаном сопроводили японские истребители

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Самолеты ВКС России провели воздушное патрулирование над акваторией Японского и Восточно-Китайского морей.

Два стратегических ракетоносца Ту-95МС ВКС РФ успешно завершили воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями и западной частью Тихого океана. Полет сопровождали российские истребители Су-35С.

Отмечается, что "экипажи Ту-95МС отработали попутную дозаправку топливом в воздухе".

Во время патрулирования российские ракетоносцы на некоторых этапах маршрута сопровождали японские истребители F-4, F-15 и F-16.

Самолеты ВСК России провели патрулирование согласно международным правилам, не нарушая границ других государств.

О проведении патрулирования сообщила газета "Красная Звезда" - официальный печатный орган Вооруженных сил России.