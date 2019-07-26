Российские "Ту-160" дали "пощечину" НАТО – Sohu

Китайское издание Sohu напоминает, что под руководством США альянс часто устраивает военные учения в Балтийском и Черном морях, выход к которым имеет Россия, очевидно, пытаясь ее таким образом запугать.

Однако Россия не собиралась терпеть "эти провокации", а отправила два самолета Ту-160 в воздушное пространство над Балтийским морем, чтобы показать свою мощь НАТО, передает Sohu.

Издание также отмечает, что на этот раз России удалось достичь желаемого результата. Несмотря на то, что в Минобороны отметили, что данные полеты – это обычное авиапатрулирование, страны-участницы НАТО, по мнению китайского издания, не успокоились.

По крайней мере, они попытались что-то сделать, но российские бомбардировщики совершали патруль исключительно в международном воздушном пространстве, не пересекая ничьи границы. То есть кроме как вести наблюдение, НАТО больше ничего не могли.

"Эти неожиданные действия со стороны России стали для стран НАТО своеобразной пощечиной", - заключают авторы материала.

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Пентагон решил подключить Южную Корею к борьбе с воздушными патрулями России и Китая. В частности, советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон призвал Сеул к консультациям, которые позволят предотвратить "подобные инциденты".