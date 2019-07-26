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Российские "Ту-160" дали "пощечину" НАТО – Sohu
26 июля 2019, 11:39 • 74 • Политика
После семичасового полета российских Ту-160 союзники США устроили скандал, пишет китайское издание Sohu. Авторы отмечают, что этот маневр был своеобразной пощечиной.
Китайское издание Sohu напоминает, что под руководством США альянс часто устраивает военные учения в Балтийском и Черном морях, выход к которым имеет Россия, очевидно, пытаясь ее таким образом запугать.
Однако Россия не собиралась терпеть "эти провокации", а отправила два самолета Ту-160 в воздушное пространство над Балтийским морем, чтобы показать свою мощь НАТО, передает Sohu.
Издание также отмечает, что на этот раз России удалось достичь желаемого результата. Несмотря на то, что в Минобороны отметили, что данные полеты – это обычное авиапатрулирование, страны-участницы НАТО, по мнению китайского издания, не успокоились.
По крайней мере, они попытались что-то сделать, но российские бомбардировщики совершали патруль исключительно в международном воздушном пространстве, не пересекая ничьи границы. То есть кроме как вести наблюдение, НАТО больше ничего не могли.
"Эти неожиданные действия со стороны России стали для стран НАТО своеобразной пощечиной", - заключают авторы материала.
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Пентагон решил подключить Южную Корею к борьбе с воздушными патрулями России и Китая. В частности, советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон призвал Сеул к консультациям, которые позволят предотвратить "подобные инциденты".
Американская сторона следит за ситуацией в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявили в пресс-службе Пентагона.
Под прикрытием Пентагона?
Ранее стало известно о том, что впервые состоялось совместное патрулирование китайских и российских бомбардировщиков в АТР. Несмотря на соблюдение международных правил, полету пытались помешать южнокорейские ВВС, которые сделали около 360 предупредительных выстрелов.
Как отметили в Минобороны России, южнокорейские пилоты не только не выходили на связь с российскими бомбардировщиками, но и создавали угрозу безопасности.
Тем временем в Вашингтоне напомнили, что Пентагон тесно сотрудничает с Южной Кореей и Японией, его приверженность защите союзников нерушима.
Более жесткую позицию занял советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.
Он призвал Сеул принять участие в консультациях по поводу действий России и Китая, что якобы позволит избежать "подобных инцидентов". Стороны также договорились сотрудничать в сфере обеспечения свободы мореплавания в Ормузском проливе.
Однако в Пекине подчеркнули, что китайская и российская сторона не намерены отказываться от практики.
"Вооруженные силы КНР и РФ продолжат укреплять взаимодействие и улучшать механизмы сотрудничества", - заявил пресс-секретарь Минобороны Китайской Народной Республики У Цань.
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