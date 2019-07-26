Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украина захватила русский танкер (Telegram. Обзор)
Германия Гитлера – твёрдый курс на войну
Самолет приземлился в Москве: Моряки с захваченного СБУ танкера вернулись домой
В СБУ заявили, что у них не было оснований для задержания российских моряков
Главная / Политика

Российские "Ту-160" дали "пощечину" НАТО – Sohu

26 июля 2019, 11:39  •  74 • Политика
После семичасового полета российских Ту-160 союзники США устроили скандал, пишет китайское издание Sohu. Авторы отмечают, что этот маневр был своеобразной пощечиной.
Китайское издание Sohu напоминает, что под руководством США альянс часто устраивает военные учения в Балтийском и Черном морях, выход к которым имеет Россия, очевидно, пытаясь ее таким образом запугать.
Однако Россия не собиралась терпеть "эти провокации", а отправила два самолета Ту-160 в воздушное пространство над Балтийским морем, чтобы показать свою мощь НАТО, передает Sohu.
Издание также отмечает, что на этот раз России удалось достичь желаемого результата. Несмотря на то, что в Минобороны отметили, что данные полеты – это обычное авиапатрулирование, страны-участницы НАТО, по мнению китайского издания, не успокоились.
По крайней мере, они попытались что-то сделать, но российские бомбардировщики совершали патруль исключительно в международном воздушном пространстве, не пересекая ничьи границы. То есть кроме как вести наблюдение, НАТО больше ничего не могли.
"Эти неожиданные действия со стороны России стали для стран НАТО своеобразной пощечиной", - заключают авторы материала.
??
Пентагон решил подключить Южную Корею к борьбе с воздушными патрулями России и Китая. В частности, советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон призвал Сеул к консультациям, которые позволят предотвратить "подобные инциденты".
Американская сторона следит за ситуацией в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявили в пресс-службе Пентагона.

Под прикрытием Пентагона?

Ранее стало известно о том, что впервые состоялось совместное патрулирование китайских и российских бомбардировщиков в АТР. Несмотря на соблюдение международных правил, полету пытались помешать южнокорейские ВВС, которые сделали около 360 предупредительных выстрелов.
Как отметили в Минобороны России, южнокорейские пилоты не только не выходили на связь с российскими бомбардировщиками, но и создавали угрозу безопасности.
Тем временем в Вашингтоне напомнили, что Пентагон тесно сотрудничает с Южной Кореей и Японией, его приверженность защите союзников нерушима.
Более жесткую позицию занял советник президента США по вопросам нацбезопасности Джон Болтон.
Он призвал Сеул принять участие в консультациях по поводу действий России и Китая, что якобы позволит избежать "подобных инцидентов". Стороны также договорились сотрудничать в сфере обеспечения свободы мореплавания в Ормузском проливе.
Однако в Пекине подчеркнули, что китайская и российская сторона не намерены отказываться от практики.
"Вооруженные силы КНР и РФ продолжат укреплять взаимодействие и улучшать механизмы сотрудничества", - заявил пресс-секретарь Минобороны Китайской Народной Республики У Цань.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



74
Источник
Похожие новости
26 июля 2019, 03:09
Посольство РФ направило в Госдеп ноту протеста из-за проблем с визой у Кузнецовой
25 июля 2019, 16:09
Путин поручил создать рабочую группу по контролю рубки леса
25 июля 2019, 16:09
В Госдуме оценили отношение Зеленского к России
25 июля 2019, 12:54
Трампу "подсунули" русского орла: Соцсети всполошила шутка с печатью президента США - фото
25 июля 2019, 14:09
Матвиенко считает, что основные положения Конституции не нуждаются в изменении
25 июля 2019, 22:39
Моряки возвращаются, но инцидент не исчерпан - Клинцевич
Новости партнеров
 
Выбор дня
26 июля 2019, 05:09
"Просто не активируйте": Американский сенатор передал Турции новый ультимат...
26 июля 2019, 01:54
"География - тоже москальская лженаука": Как ВВС заблудились в Керченском п...
26 июля 2019, 01:54
Эрдоган по-своему объяснил отмену Россией визового режима для турецких граждан
26 июля 2019, 05:09
Скандал в Молдове: Украина продавала ИГИЛ* молдавские ракеты
26 июля 2019, 05:09
"Платить нам должны русские": В Чехии историк разоблачил алчную "узниц...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 июля 2019, 23:39
"Все были пьяны": Поездка украинских нацбатовцев на грузовике окончилась смертью
23 июля 2019, 05:39
"Это будет опасным для Европы": Результаты выборов в Верховную раду испугали немецкие СМИ
25 июля 2019, 09:39
"Киев не пускал. Ехали тайно": Военный из Малайзии рассказал, как удалось добраться до черных ящиков MH17
19 июля 2019, 13:54
"Организатор афер и хаоса": Призвавшей к санкциям против РФ новой главе ЕК напомнили ее прошлое
22 июля 2019, 03:39
"Пора возвращаться в прокуратуру": Поклонская показала подарок "с намеком"
24 июля 2019, 17:24
ФБР пыталось выкрасть черные ящики малазийского боинга перед вторжением в Донбасс - Zero Hedge
20 июля 2019, 06:09
"Уничтожить армию": Советник Зеленского взялся прогнозировать итоги наступления на Крым или Донбасс
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.