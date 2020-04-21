Российские "Панцири" прикрыли Сирию от Израиля снова. Отражена атака

Российские "Панцири" могли отразить удары Израиля, атаковавшего вечером 20 апреля территорию САР. Ранее сообщения об ударах по сирийской территории появились в СМИ.

Агентство САНА сообщило, что сирийская ПВО сорвала атаку Израиля над Пальмирой, сбив несколько "враждебных целей". Кроме того, сообщалось, что в Хомсе также сработали системы ПВО.

По данным источников, в результате отражения атаки сбито несколько израильских ракет.

Напомним, ранее Россия передала САР комплексы "Панцирь" для защиты от воздушных атак. "Панцирь-С1", как не раз заявляли военные, является одним из новейших и лучших систем ПВО, перед которым пасуют любые иностранные системы вооружений.

При этом в Израиле пока не спешат подтверждать или опровергать появившиеся в прессе сведения.

"Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ", - сообщили РИА Новости в армии Израиля.