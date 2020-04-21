Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
А как же «агрессор»? Украинская верхушка выстраивается в очередь на поклон в Мос...
«Вообще не объяснили ситуацию»: почему 27 серпуховских врачей отказались работат...
«Армата» сдала экзамен в Сирии
"Он американец": "Иностранное гражданство" депутата вызвало ...
Главная / В мире

Российские "Панцири" прикрыли Сирию от Израиля снова. Отражена атака

21 апреля 2020, 19:10  •  120 • В мире
В Израиле отказались комментировать сообщения о том, что сирийская сторона сорвала воздушную атаку. В СМИ тем временем появились сообщения, что сирийские системы ПВО отбили удары. Напомним, ранее Россия передала САР комплексы "Панцирь" для защиты от воздушных атак.
Российские "Панцири" могли отразить удары Израиля, атаковавшего вечером 20 апреля территорию САР. Ранее сообщения об ударах по сирийской территории появились в СМИ.
Агентство САНА сообщило, что сирийская ПВО сорвала атаку Израиля над Пальмирой, сбив несколько "враждебных целей". Кроме того, сообщалось, что в Хомсе также сработали системы ПВО.
По данным источников, в результате отражения атаки сбито несколько израильских ракет.
Напомним, ранее Россия передала САР комплексы "Панцирь" для защиты от воздушных атак. "Панцирь-С1", как не раз заявляли военные, является одним из новейших и лучших систем ПВО, перед которым пасуют любые иностранные системы вооружений.
При этом в Израиле пока не спешат подтверждать или опровергать появившиеся в прессе сведения.
"Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ", - сообщили РИА Новости в армии Израиля.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



120
Источник
Похожие новости
21 апреля 2020, 00:10
"Русских все боятся": Американский комик рассказал, что его спасает в подворотнях США
21 апреля 2020, 08:10
"Король вентиляторов" и большой провал: Трамп, получивший помощь из России, перевернул всё с ног на голову
21 апреля 2020, 02:10
Главное о распространении коронавируса в мире к этому часу: Передышка в Британии и 20 тысяч смертей во Франции
21 апреля 2020, 12:10
"Р-р-работает гениально!": Как русский акцент спасает в опасных районах США
21 апреля 2020, 08:10
"Показал буржую, кто тут босс": Пентагон пожаловался на "опасное маневрирование" русского истребителя
21 апреля 2020, 02:10
Богачи готовят бункеры для самоизоляции. На случай, "когда биооружие будет уничтожать бедняков"
Новости партнеров
 
Выбор дня
21 апреля 2020, 04:10
"Крымский манёвр": Эксперт объяснил необычный маршрут укладчика "Север...
21 апреля 2020, 06:10
Разъяреный Аваков размечтался об убийствах без суда и следствия
21 апреля 2020, 09:10
Америка продемонстрировала силу, по-настоящему угрожающую России
21 апреля 2020, 00:10
"Кто людей лечить будет?": Пушков не выдержал наглости краснодарской чиновн...
21 апреля 2020, 16:10
Главы областных администраций Украины готовят обращения к российскому руководству
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
16 апреля 2020, 22:35
США в панике: у России появилась ракета, сбивающая спутники в космосе
17 апреля 2020, 07:10
«Животное» Черновол увезли в родную деревню под домашний арест
19 апреля 2020, 02:05
«Доказала свою эффективность»: на что способна российская машина дистанционного разминирования «Листва»
15 апреля 2020, 06:10
ВСУшник расстрелял проститутку, заразившую полтора десятка его «побратимов»
15 апреля 2020, 17:10
Ситуация на Украине приобретает неуправляемый характер
20 апреля 2020, 07:10
«Украина – это торпеда для Польши» – киевский эксперт
18 апреля 2020, 08:10
Снова банальный грабёж. Экс-нардеп рассказал, кто в действительности стоит за пожаром в Чернобыле
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.