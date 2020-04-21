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Российские "Панцири" прикрыли Сирию от Израиля снова. Отражена атака
21 апреля 2020, 19:10 • 120 • В мире
В Израиле отказались комментировать сообщения о том, что сирийская сторона сорвала воздушную атаку. В СМИ тем временем появились сообщения, что сирийские системы ПВО отбили удары. Напомним, ранее Россия передала САР комплексы "Панцирь" для защиты от воздушных атак.
Российские "Панцири" могли отразить удары Израиля, атаковавшего вечером 20 апреля территорию САР. Ранее сообщения об ударах по сирийской территории появились в СМИ.
Агентство САНА сообщило, что сирийская ПВО сорвала атаку Израиля над Пальмирой, сбив несколько "враждебных целей". Кроме того, сообщалось, что в Хомсе также сработали системы ПВО.
По данным источников, в результате отражения атаки сбито несколько израильских ракет.
Напомним, ранее Россия передала САР комплексы "Панцирь" для защиты от воздушных атак. "Панцирь-С1", как не раз заявляли военные, является одним из новейших и лучших систем ПВО, перед которым пасуют любые иностранные системы вооружений.
При этом в Израиле пока не спешат подтверждать или опровергать появившиеся в прессе сведения.
"Мы не комментируем сообщения в иностранных СМИ", - сообщили РИА Новости в армии Израиля.
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