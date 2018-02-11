Российские "Искандеры" вызывают панический страх на Западе - WP

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Польское издание объяснило, почему весь мир опасается российских оперативно-тактических комплексов "Искандер".

Комплексы "Искандер", размещенные в Калининградской области, являются самым опасным оружием России, пишет Wirtualna Polska.

Военный эксперт издания Михаил Ликовский отметил, что "Искандеры" представляют угрозу для Европы, потому что их практически невозможно перехватить. Ракеты с российских комплексов могут маневрировать с момента входа в атмосферу, создавая проблемы для ПВО, пояснил он.

Ликовский подчеркнул, что "Искандеры" очень точные - могут попадать в объекты размером всего несколько метров. При этом комплексы мобильные и легкие - они могут находиться в постоянном движении во время боевых действий. Вес одной установки составляет около 42 тонн, что легче танка.

Эксперт также напомнил, что "Искандеры" могут переносить термоядерные боезаряды мощностью несколько килотонн.

"Западный мир опасается "Искандеров"", - отметил Ликовский. Об это говорит срочная модернизация существующих систем ПВО и разработка новых.

Нынешние средства ПВО, а также американский комплекс "Пэтриот", который планирует купить Польша, "обеспечивают минимальную вероятность эффективного перехвата "Искандеров"", резюмирует WP.