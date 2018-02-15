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Российские "Искандеры" в Калининградской области заставили НАТО ставить условия

15 февраля 2018, 00:09  •  350 • Политика
Североатлантический альянс призвал РФ к транспарентности в вопросах размещения ракетных комплексов на своей территории.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попросил Москву быть более открытой в вопросах размещения тактических ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области, а также в военной деятельности в этом регионе.
"Мы призываем РФ к максимальной транспарентности", - отметил глава альянса.
По его словам, НАТО давно слышит о возможности развертывания "Искандеров" под Калининградом, но пока "не наблюдает никакого постоянного размещения". Столтенберг также отметил, что Россия развивает в Калининградской области "военную инфраструктуру и наращивает военное присутствие".
Ранее в Кремле заявили, что размещение вооружений на российской территории является делом Москвы, однако другим странам это не угрожает.

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