Российские "Искандеры" в Калининградской области заставили НАТО ставить условия

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Североатлантический альянс призвал РФ к транспарентности в вопросах размещения ракетных комплексов на своей территории.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг попросил Москву быть более открытой в вопросах размещения тактических ракетных комплексов "Искандер" в Калининградской области, а также в военной деятельности в этом регионе.

"Мы призываем РФ к максимальной транспарентности", - отметил глава альянса.

По его словам, НАТО давно слышит о возможности развертывания "Искандеров" под Калининградом, но пока "не наблюдает никакого постоянного размещения". Столтенберг также отметил, что Россия развивает в Калининградской области "военную инфраструктуру и наращивает военное присутствие".

Ранее в Кремле заявили, что размещение вооружений на российской территории является делом Москвы, однако другим странам это не угрожает.