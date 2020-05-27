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Российские "Буки" выстрелили рядом с США. И это не совпадение, а план

27 мая 2020, 07:55  •  284 • Политика
Российские "Буки" открыли огонь рядом с США. Речь идёт о вполне конкретном плане, но Вашингтону не стоит указывать на русский след. Дело в том, что "Буки" есть на вооружении Венесуэлы, и стреляли они в рамках учений.
Российский "Бук" выстрелил рядом с США. Это не тайная операция и не конспирология в исполнении очередных американских умельцев. Всё дело в том, что российские ЗРК "Бук-М2Е" находятся на вооружении армии Венесуэлы. Кроме того, в ходе учений на острове Орчила применяли реактивные системы залпового огня БМ-21 "Град" и БМ-30 "Смерч".
"Утро.ру" пишет, что в американских изданиях подобные учения подают как "пропагандистскую акцию действующего президента Мадуро". Впрочем, ничего удивительного. Политическая подача любой информации в почёте, особенно если речь идёт о спорах США с оппонентами. Вашингтон, кроме всего прочего, сегодня беспокоит сотрудничество Венесуэлы с Россией. Потому и информирование своего населения о событиях у соседей соответствующее.
Стоит добавить, в Вашингтоне не забыли и приземление российских Ту-160 на территории Венесуэлы.

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