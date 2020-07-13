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Российские ПВО отбили атаку террористов: Возле Хмеймим уничтожено два ударных беспилотника

13 июля 2020, 22:00  •  81 • В мире
Российские комплексы противовоздушной обороны отбили атаку террористов. Как сообщил глава Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) контр-адмирал Александр Щербицкий, возле базы Хмеймим в Сирии уничтожено два ударных беспилотника.
Щербицкий сообщил, что к Хмеймим беспилотники приблизились 11 июля. Они находились на расстоянии пяти километров от российской авиабазы.
"Огнём российских средств ПВО уничтожено два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении на удалении 5 км от авиабазы", - сообщил глава ЦПВС.
Беспилотные летательные аппараты приблизились с северо-востока. Материальный ущерб базе нанесён не был. Погибших и пострадавших нет, пишет ТАСС.
С 6 марта в Идлибе действует режим прекращения огня. Российская военная полиция постоянно патрулирует провинции Ракка и Алеппо.

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