Российские ПВО отбили атаку террористов: Возле Хмеймим уничтожено два ударных беспилотника

Щербицкий сообщил, что к Хмеймим беспилотники приблизились 11 июля. Они находились на расстоянии пяти километров от российской авиабазы.

"Огнём российских средств ПВО уничтожено два беспилотных летательных аппарата боевиков в ударном оснащении на удалении 5 км от авиабазы", - сообщил глава ЦПВС.

Беспилотные летательные аппараты приблизились с северо-востока. Материальный ущерб базе нанесён не был. Погибших и пострадавших нет, пишет ТАСС.

С 6 марта в Идлибе действует режим прекращения огня. Российская военная полиция постоянно патрулирует провинции Ракка и Алеппо.