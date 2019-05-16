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Российские ПВО натренируют отражать "звёздный удар" - разработчик

16 мая 2019, 12:39  •  142 • Политика
Разработчики из Ижевского электромеханического завода "Купол" рассказали о новейшем комплексе "Адъютант", с помощью которого российские ПВО натренируют отражать "звёздный удар". Серийные поставки вот-вот начнутся.
Разработчики завершили предварительные испытания учебно-тренировочных комплексов "Адюътант", их серийные поставки начнутся уже в 2020 году. Госиспытания отложили до лета для того, чтобы в них смогли принять участие белорусские эксперты, рассказал директор по военно-техническому сотрудничеству Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Игорь Иванов.
Уникальный комплекс способен обеспечивать для тренировок ПВО четыре типа целей — беспилотные самолёты, в том числе реактивные и с двигателем внутреннего сгорания, имитатор крылатой ракеты и вертолёт.
На первом этапе, когда военнослужащие только учатся захватывать цель, тренировки идут с первым типом самолётов, затем задействуют самолёты-мишени, летающие со скоростью 100 метров в секунду, способные маневрировать и уходить в пике.
"Наше ноу-хау – это мишень, имитирующая крылатую ракету. Это изделие летает в горизонтальном полете у земли 140 м/с, а в режиме пикирования – до 200 метров в секунду", - говорит Иванов.
На сегодня "Адъютант" — единственный комплекс в мире, способный создавать предельно сложную мишенную обстановку и даже имитировать "звездный налет" — воздушный удар со всех направлений разом. На предварительных испытаниях была отработана тренировка как с переносными ЗРК, так и с комплексами большой дальности.
Пока "Адъютант" запускают в серию, разработчики продолжают придумывать для него новые типы мишеней — более скоростные и сложные, отмечает РИА "Новости".

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