Российские ПВО натренируют отражать "звёздный удар" - разработчик

Разработчики завершили предварительные испытания учебно-тренировочных комплексов "Адюътант", их серийные поставки начнутся уже в 2020 году. Госиспытания отложили до лета для того, чтобы в них смогли принять участие белорусские эксперты, рассказал директор по военно-техническому сотрудничеству Ижевского электромеханического завода "Купол" (входит в концерн ВКО "Алмаз-Антей") Игорь Иванов.

Уникальный комплекс способен обеспечивать для тренировок ПВО четыре типа целей — беспилотные самолёты, в том числе реактивные и с двигателем внутреннего сгорания, имитатор крылатой ракеты и вертолёт.

На первом этапе, когда военнослужащие только учатся захватывать цель, тренировки идут с первым типом самолётов, затем задействуют самолёты-мишени, летающие со скоростью 100 метров в секунду, способные маневрировать и уходить в пике.

"Наше ноу-хау – это мишень, имитирующая крылатую ракету. Это изделие летает в горизонтальном полете у земли 140 м/с, а в режиме пикирования – до 200 метров в секунду", - говорит Иванов.

На сегодня "Адъютант" — единственный комплекс в мире, способный создавать предельно сложную мишенную обстановку и даже имитировать "звездный налет" — воздушный удар со всех направлений разом. На предварительных испытаниях была отработана тренировка как с переносными ЗРК, так и с комплексами большой дальности.

Пока "Адъютант" запускают в серию, разработчики продолжают придумывать для него новые типы мишеней — более скоростные и сложные, отмечает РИА "Новости".