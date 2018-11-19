Российские пограничники за нарушение правил рыболовства задержали украинский катер

В Азовском море в акватории Ейска пограничниками был задержан украинский катер - за нарушение правил рыболовства, а именно, вылов редких рыб и установку сетей.

Об этом сообщили в погрануправлении ФСБ России по Краснодарскому краю. Задержание было произведено 19 ноября. В порт Ейска был доставлен украинский рыболовный катер.

На его борту были обнаружены запрещенные к вылову особи судака, а также несколько десятков сетей. Сами рыбаки не смогли прокомментировать, в какой части Азовского моря они добыли свой улов.

Капитан задержанного судна привлечен мировым судом Ейска к административной ответственности - он оштрафован на 5 тысяч рублей. Сам катер и сети конфискованы.

«Иностранное маломерное плавсредство было обнаружено в районе Ейской косы. Его задержали и доставили в порт Ейска. В моторном катере типа "Тунец" были обнаружены свыше 240 кг рыбы, включая 17 особей запрещенного к вылову судака, а также десяток сетей», - говорится в сообщении погрануправления.