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Российские пограничники предупреждают о возможных провокациях Украины в Азовском море
03 мая 2018, 19:09 • 106 • Политика
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мая. /ТАСС/. Российские пограничники стали предупреждать экипажи иностранных судов, следующих по Керченскому проливу в Азовское море, о возможных провокациях со стороны украинских силовиков.
Об этом сообщает в четверг пресс-служба Погрануправления ФСБ по региону.
Отмечается, что работа органов ФСБ обусловлена необходимостью предотвращения попыток проникновения лиц, причастных к международным террористическим и экстремистским организациям, незаконных мигрантов, контрабандного перемещения на территорию нашей страны оружия, боеприпасов, обеспечения безопасности мореплавания, а также строительства Крымского моста.
"Мы находим полное понимание у иностранных моряков важности реализации данных мер и, в свою очередь, предупреждаем их о возможных провокациях в Азовском море со стороны украинских силовиков", - говорится в сообщении пресс-службы.
Проверки иностранных морских судов проводятся в соответствии с международным морским правом, замечаний и претензий со стороны иностранных судовладельцев к российским пограничным органам не поступало.Инцидент с судном "Норд"
Государственная погранслужба Украины 25 марта задержала в Азовском море судно "Норд" под российским флагом с экипажем из 10 граждан РФ, живущих в Керчи. Членам экипажа назначено административное наказание, а капитану предъявлено обвинение по статье о нарушении порядка въезда-выезда "на временно оккупированную территорию".
Управление Федеральной службы безопасности по Республике Крым возбудило уголовное дело в отношении Госпогранслужбы Украины по статье "Угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава".
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