Российские пилоты опробовали навыки слепой посадки на море - видео

Министерство обороны опубликовало видео посадки вертолетов Ка-27 на палубы кораблей Балтфлота. При этом в ведомстве отметили, что пилоты должны были отточить и опробовать свои навыки так называемой слепой посадки, то есть посадки, в ходе которой пилот ориентируется лишь на данные приборов.

Соответствующий ролик выложен на канале оборонного ведомства в YouTube. В сообщении МО в соцсети "ВКонтакте" уточняется, что экипажи вертолетов Балтийского флота в ходе своих плановых тренировок совершили свыше шести десятков посадок на палубы российских кораблей.

В качестве площадок для приземления ими использовались палубы корветов модели 20380, а также палуба сторожевого корабля "Ярослав Мудрый".

Пилоты заходили на посадку как в светлое, так и в темное время суток. Наряду с навыками самой слепой посадки военные летчики отработали тактические приемы слежения за подлодками потенциального противника.