Российские пенсионеры опять не поедут в Париж: размышления о реформе • 84 • Аналитика

Незаметно, но с достаточным упорством в наших СМИ начинают «разгонять» новую тему. Теперь это бедные пенсионеры, которые просто умирают с голоду в России, с одной стороны, и, наверное, одна из немногих категорий граждан РФ, которым государство постоянно увеличивает выплаты, с другой стороны. Тема действительно благодатная для пишущего с любой политической ориентацией.





Почему пенсионеры будут всегда «голодать»

Думаю, что спорить о том, что выход на пенсию для любого пенсионера сопровождается реальным уменьшением доходов, мы не будем. Это данность, закон жизни, если угодно, изменить которую не в силах ни одно государство мира. Превращение гражданина из вкладчика в потребителя всегда для государства серьезный удар по карману. Новый пенсионер — это ещё один рот на шее у работающего гражданина.



Даже в идеальном обществе, о котором мы все мечтаем, пенсия должна составлять примерно 70% от дохода, получаемого человеком ранее. Заметьте, я не назвал сумму пенсии. Не назвал просто потому, что для каждого человека эта сумма индивидуальна. И зависит она от множества факторов, начиная от должности и места проживания гражданина и заканчивая количеством и качеством имущества, которым он владеет.



Пенсия в 20 тысяч рублей где-нибудь в деревне, расположенной "на периферии" и такая же пенсия в Москве или другом мегаполисе страны — это совершенно разные пенсии. Эта же пенсия для дворника, который, будучи работником, получал чуть больше заработную плату, предположим, 22 тысячи рублей, и для народного артиста столичного театра воспринимается по-разному.



Отсюда любая пенсия всегда будет для человека маленькой, «издевательством на человеком», если угодно. И сделать ничего с этим государство на данном этапе не сможет. Для того чтобы наполнить чей-то карман, нужно забрать часть средств из другого кармана.



Чего ждать пенсионерам в существующей ситуации

Конечно, в идеале было бы здорово, если бы заработала та система, о которой мы слышим уже многие годы. Система накопительных пенсий. Государственная пенсия по старости плюс накопительная пенсия из какого-то пенсионного фонда как раз и дадут в сумме те средства, которые гражданин получал, будучи работником. Или уменьшат тот разрыв между пенсией и зарплатой, который существует сегодня.



Сегодня у молодых пенсионеров просто нет накопительных пенсий. По одной простой причине: когда эта система вводилась, они просто не могли что-то накопить в частном пенсионном фонде по причине достаточно серьезного возраста. Об этом говорили ещё тогда, когда систему вводили. Даже возраст будущих пенсионеров был четко указан.



Таким образом, ждать от правительства РФ чуда в виде резкого увеличения пенсий всем категориям граждан в ближайшие годы (а до начала действия системы выплат накопительных пенсий осталось не так много времени) не стоит.



Чудеса — это прерогатива Бога, но не правительства. Пенсионеры будут получать пенсию согласно принятым поправкам к Конституции Российской Федерации. И нижней границей суммы пенсии конкретного человека будет прожиточный минимум в регионе проживания. Стало быть, в Париж на чашку кофе на Елисейских наши пенсионеры опять не поедут...



Кое-что конкретное

В СМИ появился проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период: 2022-2023 годы. Проект составлен на основе среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ по базовому варианту МЭР. Именно этот проект и был направлен в правительство Российской Федерации как основной документ.



Какие же конкретные данные там приведены? Мы так привыкли к «процентам» и «разам», что конкретные числа действительно воспринимаются необычно. Поэтому стоит их озвучить ещё раз.



Итак, начнем с пенсий по старости, которые предлагаются в проекте на ближайшие годы. Уточню, это пока не официальный документ, а лишь проект бюджета ПФ РФ. Поэтому говорить о числах как о факте рановато. Будем считать, что это возможные показатели, которые Пенсионный фонд в его нынешнем состоянии потянет в будущем году и в ближайшие три года соответственно.



ПФ РФ предлагает проиндексировать пенсии по старости в следующем году на 5,7%, что в денежном выражении соответствует 17.432 рублям. Мало? Согласен, мало. Но давайте добавим сюда же второе число: прожиточный минимум пенсионера. Естественно, опять же прогнозируемый. 9.498 рублей. И что получается? Пенсионеры — не на грани выживания, а как раз и получат те самые проценты от реальной заработной платы.



Да, жировать на такие деньги пенсионеры не смогут. И в Париж, как уже было сказано, не смогут поехать на экскурсию. Но и говорить о выживании и питании с ближайших помоек с такой пенсией тоже не будем. Пенсионеры смогут реально жить, если, конечно, государство сохранит льготы на лекарства, медицинское и санаторное обслуживание, на коммунальные услуги. Короче говоря, пенсия и льготы действительно серьезно помогут старикам жить, если государства будет обеспечивать два этих социальных фактора.



Кстати, согласно проекту, эта тенденция сохранится и в следующие годы. В 2022 году средняя пенсия, как утверждается, достигнет 18357 рублей (увеличение на 5,3%) при прожиточном минимуме в 9840 рублей. А в 2023 году числа ещё увеличатся. 19283 рубля при 10193 рублях минимума. То есть Пенсионный фонд намерен держать пенсии примерно в два раза выше прожиточного минимума.



Такой же подход сохраняется и к социальным пенсиям. Правда, числа тут не столько впечатляющие. Государство опять же исходит из прожиточного минимума. Так что числа буду давать на фоне именно этого показателя. Итак, 2021 год — 10044 рубля (прожиточный минимум — 9498 рублей). 2022 год — 10338 рублей (ПМ — 9840 рублей). 2023 год — 10697 рублей (ПМ — 10193 рубля).



Вместо заключения

Вопросы, связанные с пенсиями, так или иначе касаются всех нас. Большинство граждан нашей страны с тревогой ждут момента, когда им предстоит стать пенсионером. Ждут с тревогой просто потому, что все предыдущие годы существования нашей страны научили людей не верить в «доброе сердце» государства и правительства. Пенсия воспринимается как не очень счастливый переход из необходимого для страны гражданина в балласт, который не нужен этому государству.



Увы, но во многом эти опасения справедливы. Сегодняшние пенсионеры помнят пенсионеров СССР, своих родителей. Помнят, иногда идеализируя то время, но помнят как время, когда пенсионер жил не богато, но достойно. Когда приезд бабушки из другого города, чтобы посмотреть внука или внучку, воспринимался вполне обыденно.



Мне кажется, в ближайшие годы, до появления первых пенсионеров, имеющих накопления в частных пенсионных фондах, ситуация не изменится. Правительство будет поддерживать пенсионеров на том минимуме, который дает хоть какие-то гарантии выживания. На большее сил у государства пока не хватит.



Тем пенсионерам, которые ещё способны работать, будут создаваться условия для возвращения на работу. Не на те должности, которые они занимали до пенсии, а на низкооплачиваемые места, на которые не идут молодые, не требующие каких-то особых навыков, вроде охраны, консьержей или вахтеров.



Спасение утопающих — дело самих утопающих. Актуальный лозунг не только сегодня, но и завтра. В Париж, уважаемые среднестатистические пенсионеры, в этом году мы опять не поедем. Как не ездили в прошлом, позапрошлом и все предыдущие годы… Незаметно, но с достаточным упорством в наших СМИ начинают «разгонять» новую тему. Теперь это бедные пенсионеры, которые просто умирают с голоду в России, с одной стороны, и, наверное, одна из немногих категорий граждан РФ, которым государство постоянно увеличивает выплаты, с другой стороны. Тема действительно благодатная для пишущего с любой политической ориентацией.Думаю, что спорить о том, что выход на пенсию для любого пенсионера сопровождается реальным уменьшением доходов, мы не будем. Это данность, закон жизни, если угодно, изменить которую не в силах ни одно государство мира. Превращение гражданина из вкладчика в потребителя всегда для государства серьезный удар по карману. Новый пенсионер — это ещё один рот на шее у работающего гражданина.Даже в идеальном обществе, о котором мы все мечтаем, пенсия должна составлять примерно 70% от дохода, получаемого человеком ранее. Заметьте, я не назвал сумму пенсии. Не назвал просто потому, что для каждого человека эта сумма индивидуальна. И зависит она от множества факторов, начиная от должности и места проживания гражданина и заканчивая количеством и качеством имущества, которым он владеет.Пенсия в 20 тысяч рублей где-нибудь в деревне, расположенной "на периферии" и такая же пенсия в Москве или другом мегаполисе страны — это совершенно разные пенсии. Эта же пенсия для дворника, который, будучи работником, получал чуть больше заработную плату, предположим, 22 тысячи рублей, и для народного артиста столичного театра воспринимается по-разному.Отсюда любая пенсия всегда будет для человека маленькой, «издевательством на человеком», если угодно. И сделать ничего с этим государство на данном этапе не сможет. Для того чтобы наполнить чей-то карман, нужно забрать часть средств из другого кармана.Конечно, в идеале было бы здорово, если бы заработала та система, о которой мы слышим уже многие годы. Система накопительных пенсий. Государственная пенсия по старости плюс накопительная пенсия из какого-то пенсионного фонда как раз и дадут в сумме те средства, которые гражданин получал, будучи работником. Или уменьшат тот разрыв между пенсией и зарплатой, который существует сегодня.Сегодня у молодых пенсионеров просто нет накопительных пенсий. По одной простой причине: когда эта система вводилась, они просто не могли что-то накопить в частном пенсионном фонде по причине достаточно серьезного возраста. Об этом говорили ещё тогда, когда систему вводили. Даже возраст будущих пенсионеров был четко указан.Таким образом, ждать от правительства РФ чуда в виде резкого увеличения пенсий всем категориям граждан в ближайшие годы (а до начала действия системы выплат накопительных пенсий осталось не так много времени) не стоит.Чудеса — это прерогатива Бога, но не правительства. Пенсионеры будут получать пенсию согласно принятым поправкам к Конституции Российской Федерации. И нижней границей суммы пенсии конкретного человека будет прожиточный минимум в регионе проживания. Стало быть, в Париж на чашку кофе на Елисейских наши пенсионеры опять не поедут...В СМИ появился проект основных характеристик бюджета Пенсионного фонда России на 2021 год и на плановый период: 2022-2023 годы. Проект составлен на основе среднесрочного прогноза социально-экономического развития РФ по базовому варианту МЭР. Именно этот проект и был направлен в правительство Российской Федерации как основной документ.Какие же конкретные данные там приведены? Мы так привыкли к «процентам» и «разам», что конкретные числа действительно воспринимаются необычно. Поэтому стоит их озвучить ещё раз.Итак, начнем с пенсий по старости, которые предлагаются в проекте на ближайшие годы. Уточню, это пока не официальный документ, а лишь проект бюджета ПФ РФ. Поэтому говорить о числах как о факте рановато. Будем считать, что это возможные показатели, которые Пенсионный фонд в его нынешнем состоянии потянет в будущем году и в ближайшие три года соответственно.ПФ РФ предлагает проиндексировать пенсии по старости в следующем году на 5,7%, что в денежном выражении соответствует 17.432 рублям. Мало? Согласен, мало. Но давайте добавим сюда же второе число: прожиточный минимум пенсионера. Естественно, опять же прогнозируемый. 9.498 рублей. И что получается? Пенсионеры — не на грани выживания, а как раз и получат те самые проценты от реальной заработной платы.Да, жировать на такие деньги пенсионеры не смогут. И в Париж, как уже было сказано, не смогут поехать на экскурсию. Но и говорить о выживании и питании с ближайших помоек с такой пенсией тоже не будем. Пенсионеры смогут реально жить, если, конечно, государство сохранит льготы на лекарства, медицинское и санаторное обслуживание, на коммунальные услуги. Короче говоря, пенсия и льготы действительно серьезно помогут старикам жить, если государства будет обеспечивать два этих социальных фактора.Кстати, согласно проекту, эта тенденция сохранится и в следующие годы. В 2022 году средняя пенсия, как утверждается, достигнет 18357 рублей (увеличение на 5,3%) при прожиточном минимуме в 9840 рублей. А в 2023 году числа ещё увеличатся. 19283 рубля при 10193 рублях минимума. То есть Пенсионный фонд намерен держать пенсии примерно в два раза выше прожиточного минимума.Такой же подход сохраняется и к социальным пенсиям. Правда, числа тут не столько впечатляющие. Государство опять же исходит из прожиточного минимума. Так что числа буду давать на фоне именно этого показателя. Итак, 2021 год — 10044 рубля (прожиточный минимум — 9498 рублей). 2022 год — 10338 рублей (ПМ — 9840 рублей). 2023 год — 10697 рублей (ПМ — 10193 рубля).Вопросы, связанные с пенсиями, так или иначе касаются всех нас. Большинство граждан нашей страны с тревогой ждут момента, когда им предстоит стать пенсионером. Ждут с тревогой просто потому, что все предыдущие годы существования нашей страны научили людей не верить в «доброе сердце» государства и правительства. Пенсия воспринимается как не очень счастливый переход из необходимого для страны гражданина в балласт, который не нужен этому государству.Увы, но во многом эти опасения справедливы. Сегодняшние пенсионеры помнят пенсионеров СССР, своих родителей. Помнят, иногда идеализируя то время, но помнят как время, когда пенсионер жил не богато, но достойно. Когда приезд бабушки из другого города, чтобы посмотреть внука или внучку, воспринимался вполне обыденно.Мне кажется, в ближайшие годы, до появления первых пенсионеров, имеющих накопления в частных пенсионных фондах, ситуация не изменится. Правительство будет поддерживать пенсионеров на том минимуме, который дает хоть какие-то гарантии выживания. На большее сил у государства пока не хватит.Тем пенсионерам, которые ещё способны работать, будут создаваться условия для возвращения на работу. Не на те должности, которые они занимали до пенсии, а на низкооплачиваемые места, на которые не идут молодые, не требующие каких-то особых навыков, вроде охраны, консьержей или вахтеров.Спасение утопающих — дело самих утопающих. Актуальный лозунг не только сегодня, но и завтра. В Париж, уважаемые среднестатистические пенсионеры, в этом году мы опять не поедем. Как не ездили в прошлом, позапрошлом и все предыдущие годы… Александр Ставер Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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