«Российские паспорта морякам не вернули»: Украина отпустила на свободу экипаж судна «Норд»

Экипаж арестованного на Украине российского судна «Норд», за исключением капитана, отпустили на свободу. Об этом сообщила представитель судовладельца — керченского рыбколхоза им. 1 Мая Анна Шевелёва. Сейчас моряки находятся в Мариуполе. В ближайшее время им предстоит явиться на допрос в СБУ в Херсонской области в качестве свидетелей по делу капитана Владимира Горбенко. Ранее Херсонский суд постановил арестовать россиянина, однако его пообещали освободить после того, как был внесён залог.

Членов экипажа арестованного на Украине российского рыболовецкого судна «Норд» отпустили на свободу. Об этом сообщила представитель судовладельца — керченского рыбколхоза им. 1 Мая Анна Шевелёва.

«Команда, за исключением капитана, находится на свободе. Сейчас они все в Мариуполе. Но им ещё необходимо 10-го явиться на допрос в СБУ в связи с делом капитана», — цитирует РИА Новости Шевелёву.

По её словам, моряков разместили, с ними всё в порядке.

Как пояснил председатель керченского рыбколхоза Сергей Лесков, паспорта им не вернули. Однако на судно моряков не отправили и привлекать к уголовной ответственности их не собираются.

Как отметила Шевелёва, решение о возвращении экипажа в Крым будет принято после того, как капитан выйдет из изолятора временного содержания.

«Пока без комментариев. Естественно, все хотят вернуться домой, но давайте дождёмся понедельника, 9 апреля, когда мы будем уверены и увидим, что Владимир Николаевич Горбенко уже на свободе. Мы надеемся, что в понедельник капитан выйдет из изолятора временного содержания», — сказала она.

Владимир Горбенко в зале суда

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Давление на судью

Как сообщил адвокат Дмитрий Щербина, на судью, который оставил под стражей капитана судна «Норд» Владимира Горбенко, оказывали колоссальное давление.

«Принимая решение о содержании под стражей Владимира Горбенко, судья действовал не как представитель судебной власти, а как оперативник, который исполняет приказ. Если бы он руководствовался законом, то отпустил бы моего клиента. Потому что капитану «Норда» вменяют преступления средней тяжести. Прокурор однозначно заявил, что мой клиент от следствия не укрывался и не препятствовал следственным действиям. В такой ситуации в принципе не предусмотрено содержания под стражей. То, что произошло, выходит за все мыслимые рамки. Это даже не произвол. Это диктатура», — сказал он.

По его словам, судья, представители СБУ и прокуратуры до и во время заседания вели себя неестественно.

«На заседании их поведение выбивалось из всех привычных норм. Даже на оперативниках СБУ, привыкших быть хозяевами положения в любой ситуации, не было лица. Я давно не видел таких перепуганных силовиков», — признался Щербина.

Судья, демонстрировавший на заседании согласие с позицией адвокатов, резко поменял точку зрения после того, как отлучился в совещательную комнату, отметил защитник.

«Разница в поведении была очевидна всем присутствующим. Я не знаю, что произошло за время перерыва, но это «что-то» заставило судью кардинально поменять своё мнение и принять противоправное решение. Был подавлен и старался как можно быстрее завершить заседание», — сказал юрист.

Щербина также не исключил новых провокаций, так как дело «полностью ушло в политическую плоскость».

Накануне Херсонский городской суд постановил арестовать капитана судна «Норд» Владимира Горбенко до 31 мая с возможностью внесения залога в размере 35 240 гривен ($1352). Позднее адвокаты сообщили, что залог был внесён.

Россиянина пообещали отпустить не раньше вторника, 10 апреля.

В тот же день суд Мариуполя наложил административные штрафы на моряков российского сейнера.

Задержание «Норда»

Напомним, капитана обвиняют в нарушении правил пересечения государственной границы из-за захода в порты Крыма (ч. 2 ст. 332-1 УК Украины), а членам экипажа инкриминируется ч. 2 ст. 204 КоАП Украины («Незаконное пересечение государственной границы»).

Украинские пограничники задержали в Азовском море российское рыболовецкое судно «Норд» 25 марта. На борту корабля находились десять членов экипажа. У них были при себе российские паспорта, выданные в Керчи. Несмотря на это, судно было принудительно отконвоировано в порт Бердянска. На экипаж составили административные протоколы и запретили морякам сходить на берег. Капитана корабля Владимира Горбенко отправили в подразделение СБУ в Херсоне.

Морякам пришлось провести на сейнере с гниющей рыбой более десяти дней.

Капитан судна «Норд» рассказал, что во время нахождения в СИЗО пережил два гипертонических криза.

Украинская сторона отказала Москве в допуске к задержанным. В Киеве считают и судно, и экипаж украинскими.