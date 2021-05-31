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Российские олигархи пытались расшатать ситуацию в Белоруссии - Макей

31 мая 2021, 09:00  •  242 • Политика
Фото: Star-Images/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
О провокациях рассказали в МИД республики
Белоруссия переживает сложный период своей истории. Противники действующей власти всячески пытаются дестабилизировать ситуацию в государстве. При этом стало известно, что к провокациям также планировали подключиться богачи из России.
По словам руководителя главного внешнеполитического ведомства Белоруссии Владимира Макея, российские олигархи всерьез намеревались внести свою лепту в расшатывание обстановки внутри белорусского государства. По понятным соображениям, конкретные имена высокопоставленный госслужащий не назвал, однако указал, что речь, в частности, идет о "бывших российских олигархах".
Макей пояснил, что богачи из нашей страны собирались подключиться к организации беспорядков в Республике сразу же после проведения президентских выборов в августе прошлого года. Тогда политическая обстановка в Белоруссии была максимально обострена. Именно в этот сложный период некоторые российские олигархи активизировали свои усилия, чтобы поддержать провокации.
Однако их коварные действия были пресечены спецслужбами России. Правоохранители оперативно передали всю необходимую информацию коллегам из Белоруссии, таким образом не допустив осуществление незаконных деяний со стороны богачей.
В беседе с журналистами издания "Коммерсантъ" Макей отметил, что российские силовики предоставили Минску всю необходимую информацию, в том числе, фамилии провокаторов.
К слову, сейчас в Белоруссии разворачивается очередной виток эскалации ситуации. Так, политэксперт Сергей Марков считает, что санкционные рестрикции, введенные западными странами, сильно ударят по экономике страны.

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