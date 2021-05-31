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Российские олигархи против Белоруссии. "Структуры Ходорковского работали системно"

31 мая 2021, 19:05  •  86 • Политика
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что спецслужбы России передали белорусской стороне список неких российских олигархов, организовавших провокации в Белоруссии. Но кто эти олигархи? "Структуры Ходорковского работали системно", - сказал, например, один из собеседников Царьграда.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью, которое он дал "Коммерсанту", говорил о помощи русских спецслужб в предотвращении провокаций "олигархов из России". Подобные провокации готовились в августе 2020 года - сразу после выборов президента Белоруссии.
Конкретные имена Макей называть не стал, однако отметил, что в распоряжении Белоруссии есть список, переданный русскими агентами. Царьград в беседе с экспертами пытался понять, кто мог участвовать в белорусских бунтах.
В частности, шеф-редактор проекта "Однако.Евразия" Семён Уралов отметил, что сам Макей отвечает на вопрос о личностях олигархов уклончиво. В том числе называет их "бывшими российскими олигархами", то есть вполне возможно, что когда-то они жили в России, а теперь нет. Или же эти игроки просто имеют бизнес в России, а сами давно уехали из страны.
Поэтому считать их российскими сложно, - сказал Уралов. - Но, например, структуры Михаила Ходорковского работали (в дни протестов в Минске - ред.) системно. Из Прибалтики, в том числе и по Белоруссии. Мы видели, как структуры осевших на Украине персонажей тоже, в общем-то, системно работали. Но я полагаю, что в данном случае стоит говорить даже не о фамилиях, а о структурах. Я бы искал в этом направлении.
В частности, Уралов упомянул "структуры Игоря Коломойского". Он владел бизнесом, в том числе в России, особенно в Крыму.
Его структуры продолжают активно работать, являясь конкурентами белорусам по нефтепереработке. То есть он не заинтересован, чтобы белорусский ГСМ шёл на украинский рынок. Естественно, он со своими партнёрами будет там работать. Потом, допустим, есть структуры транснациональных корпораций. Это, например, выходцы, которые контролируют одесский порт. Они тоже, в общем-то, заинтересованы в том, чтобы переваливать нефть, в первую очередь, азербайджанскую. Поэтому там конгломерат интересов. А самое главное, понимаете, в чём дело-то. Республика очень маленькая. И для того, чтобы выстраивать сети влияния, достаточно десятков миллионов долларов. А это суммы, которые есть у предпринимателя, скажем так, у крупного коммерсанта средней руки, назовем его так, - сказал эксперт.

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