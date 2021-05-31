Российские олигархи против Белоруссии. "Структуры Ходорковского работали системно"

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что спецслужбы России передали белорусской стороне список неких российских олигархов, организовавших провокации в Белоруссии. Но кто эти олигархи? "Структуры Ходорковского работали системно", - сказал, например, один из собеседников Царьграда.

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью, которое он дал "Коммерсанту", говорил о помощи русских спецслужб в предотвращении провокаций "олигархов из России". Подобные провокации готовились в августе 2020 года - сразу после выборов президента Белоруссии.

Конкретные имена Макей называть не стал, однако отметил, что в распоряжении Белоруссии есть список, переданный русскими агентами. Царьград в беседе с экспертами пытался понять, кто мог участвовать в белорусских бунтах.

В частности, шеф-редактор проекта "Однако.Евразия" Семён Уралов отметил, что сам Макей отвечает на вопрос о личностях олигархов уклончиво. В том числе называет их "бывшими российскими олигархами", то есть вполне возможно, что когда-то они жили в России, а теперь нет. Или же эти игроки просто имеют бизнес в России, а сами давно уехали из страны.

Поэтому считать их российскими сложно, - сказал Уралов. - Но, например, структуры Михаила Ходорковского работали (в дни протестов в Минске - ред.) системно. Из Прибалтики, в том числе и по Белоруссии. Мы видели, как структуры осевших на Украине персонажей тоже, в общем-то, системно работали. Но я полагаю, что в данном случае стоит говорить даже не о фамилиях, а о структурах. Я бы искал в этом направлении.

В частности, Уралов упомянул "структуры Игоря Коломойского". Он владел бизнесом, в том числе в России, особенно в Крыму.