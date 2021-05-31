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Российские олигархи против Белоруссии. "Структуры Ходорковского работали системно"
31 мая 2021, 19:05 • 86 • Политика
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что спецслужбы России передали белорусской стороне список неких российских олигархов, организовавших провокации в Белоруссии. Но кто эти олигархи? "Структуры Ходорковского работали системно", - сказал, например, один из собеседников Царьграда.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей в интервью, которое он дал "Коммерсанту", говорил о помощи русских спецслужб в предотвращении провокаций "олигархов из России". Подобные провокации готовились в августе 2020 года - сразу после выборов президента Белоруссии.
Конкретные имена Макей называть не стал, однако отметил, что в распоряжении Белоруссии есть список, переданный русскими агентами. Царьград в беседе с экспертами пытался понять, кто мог участвовать в белорусских бунтах.
В частности, шеф-редактор проекта "Однако.Евразия" Семён Уралов отметил, что сам Макей отвечает на вопрос о личностях олигархов уклончиво. В том числе называет их "бывшими российскими олигархами", то есть вполне возможно, что когда-то они жили в России, а теперь нет. Или же эти игроки просто имеют бизнес в России, а сами давно уехали из страны.
В частности, Уралов упомянул "структуры Игоря Коломойского". Он владел бизнесом, в том числе в России, особенно в Крыму.
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