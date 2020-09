Российские олигархи и банки стали пешками в битве демократов за кресло президента США • 58 • Аналитика Новый скандал, связанный с движением капиталов через границы, обещает быть более громким, чем все предыдущие. Олег Дерипаска, Сулейман Керимов, жена Сергея Чемезова, Роман Абрамович, топ-менеджер Газпромбанка Игорь Русанов – вот далеко не полный список тех, кто «засветился». Сами по себе попавшие в прессу документы не являются доказательством преступлений и правонарушений. Но зачем же их слили журналистам? В досье FinCEN упоминаются Сбербанк, Альфа-банк и другие крупнейшие кредитные учреждения страны. Неужели теперь и их подведут под санкции? Сюжет: Офшоры Журналистский консорциум ICIJ (тот самый, который несколько лет назад представил нашумевшие «Панамские документы») выдал досье о нелегальных банковских операциях по всему миру. Речь идёт о проекте «Кассандра», который связан с изучением десятков тысяч отчётов о подозрительных операциях (Suspicious activity report, SAR). Причём немаловажная деталь: документы попали к журналистам из FinCEN – агентства в структуре минфина США, чьи функции схожи с функциями российского Росфинмониторинга. В архиве содержится информация о транзакциях таких крупных банков, как HSBC, Deutsche Bank, The Bank of New York Mellon и Standard Chartered в период с 1999 по 2017 год. Однако операции, связанные с Россией, заняли в этом отчёте особое место. Плановый слив Проект «Кассандра» стал результатом крупнейшей утечки финансовых документов в истории США. Кого там только нет! В международном журналистском расследовании, которое началось с подачи антитрамповского издания BuzzFeed, переплелись банковские конгломераты, российские олигархи, ближневосточные террористы и латиноамериканские наркокартели. Впрочем, спустя неделю после начала публикаций стало очевидно: у этой сложной истории есть два главных сюжета. Первый – неэффективность санкций и «грязные» деньги из России на Западе. Второй – подозрительные операции Deutsche Bank, через который прошла половина из фигурирующих в расследовании 2 трлн долларов. Здесь нужно сделать важное замечание. Оба сюжета невозможно рассматривать в отрыве от президентской гонки в Америке. А если быть точнее, то расследования ICIJ выглядят попыткой создать почву для первоочередных действий Джо Байдена в случае его победы на выборах в ноябре. Показательным выглядит и то, что чувствительные финансовые документы слили Международному консорциуму журналистов-расследователей через американское издание BuzzFeed. Именно этот портал, появившийся в качестве эксперимента по вирусному распространению информации в соцсетях, публиковал неподтвердившиеся данные о возможном участии Трампа в строительстве небоскрёба в Москве. Именно BuzzFeed опубликовал то самое «досье Стила», которое из-за невозможности проверить факты не взяло к себе ни одно респектабельное СМИ. Сам Дональд Трамп считает этот сайт образцовым изготовителем «фейк-ньюс». На минувшей неделе кандидат от демократов уже назвал Россию «противником США», который пытается «разделить Европу». Понятно, что речь идёт о проекте «Северный поток – 2». Потому возможные претензии Вашингтона к Deutsche Bank не смогут не повлиять на позицию Германии в этом вопросе. Что касается России, то в случае победы Байдена нашу страну могут ждать новые жёсткие санкции. Олег Дерипаска И вот что ещё. Только в июле миллиардер Олег Дерипаска, который, по его собственному признанию, несколько раз встречался с агентами ФБР и регулярно контактирует с чиновниками американского минфина, предположил: весной 2021 года Вашингтон примет пакет жёстких мер против российских банков, государственного долга и ЦБ. Тот факт, что в расследовании документов FinCEN фигурируют российские структуры вроде Сбербанка и Альфа-банка (предыдущие санкции, по сути, их не затронули), говорит о многом. Равно как и отсутствие видимых попыток американского минфина наказать инициаторов утечки. Тем временем средства массовой информации, работающие в партнёрстве с журналистским консорциумом, продолжают публиковать материалы, основанные на документах FinCEN. И тот факт, что пока обсасываются старые скандалы, а ничего принципиально нового не сказано, можно сделать вывод, что сенсации впереди. Вопрос лишь в том, кто станет героем новых расследований. Утечка SAR выглядит как громкое предупреждение людям, которые понимают, что в них может быть. «Мы получили только небольшую часть, примерно одну пятидесятую одного процента, который FinCEN имеет. И мы можем представить себе объём информации, который собирает финансовая разведка США», – прокомментировал ситуацию в эфире «Эха Москвы» живущий в Вашингтоне бывший первый зампред ЦБ РФ Сергей Алексашенко. Знакомые всё лица Кто же засветился в слитых документах? Олег Дерипаска Если верить данным, которые просочились в прессу из FinCEN, Дерипаска с 2002 года использовал малоизвестный латвийский банк Expobank (ранее назывался LTB Bank) для перевода миллиардов долларов в интересах своего бизнеса, а также для оплаты лоббистов в Вашингтоне и покупки иностранной недвижимости. Деньги циркулировали между зарегистрированной в Белизе компанией и корпорациями «СУАЛ», ENRC Marketing AG и АО «КрАЗ». В документах по сделкам упоминаются различные юридические и коммерческие услуги вроде «производства алюминия» или «производства фольги». Однако в документах FinCEN говорится, что данная информация не подтверждена независимыми проверками. Средства, проведённые через латвийский Expobank, Олег Дерипаска мог использовать в том числе для покупки недвижимости в Черногории. СМИ сообщают о двух таких объектах. Один из них – крупный жилой комплекс из двух мраморных дворцов, девяти гостевых домов и бассейна площадью 500 квадратных метров. Рядом ещё один массивный дом, который также связывают с именем бизнесмена. Оба объекта косвенно принадлежали компании Tangril Equities Limited (в 2019 году она сменила название на Advante Management Corp.). Сулейман Керимов Сулейман Керимов Российский сенатор, по данным проекта «Кассандра», мог тайно переводить деньги одному из крупнейших спонсоров британской Консервативной партии. Речь идёт о Любови Чернухиной, жене бывшего замминистра финансов РФ и председателя Внешэкономбанка Владимира Чернухина. Супруги покинули Россию в 2004 году. По данным Би-би-си, Чернухина пожертвовала правящей партии тори 1,7 млн фунтов стерлингов (2,2 млн долларов) – в эту сумму входила плата за право поужинать с последними тремя премьер-министрами. Из утекших в прессу документов FinCEN следует, что её муж получил денежный перевод на сумму 8 млн долларов, который якобы поступил от Сулеймана Керимова. Адвокаты Чернухиной утверждают, что её пожертвования в адрес консерваторов никогда не делались под влиянием российских политиков. Михаил Прохоров Жена Сергея Чемезова и Михаил Прохоров Документы FinCEN показывают, что российский государственный экспортёр военной техники и вооружений «Рособорон­экспорт», который входит в госкорпорацию «Ростех», платил сотни тысяч долларов своему индонезийскому посреднику (агенту) из окружения бывшего президента страны. Деньги ему перечисляли через банк «Международный финансовый клуб» (МФК), крупным акционером которого является российский миллиардер и бывший кандидат в президенты Михаил Прохоров. Совладельцем МФК является супруга гендиректора «Ростеха» Сергея Чемезова Екатерина Игнатова. Алишер Усманов и Валентин Юмашев Политолог: Трамп не хочет ввязываться в "темную историю" с Навальным Алишер Усманов Советник президента на общественных началах Валентин Юмашев, по данным файлов FinCEN, получил 6 млн долларов от компании Epion Holdings Limited с Британских Виргинских островов. Она принадлежит российскому миллиардеру Алишеру Усманову. Согласно отчётам о подозрительных транзакциях, деньги перечислялись по соглашению об «услугах» с 2006 по 2008 год. Валентин Юмашев возглавлял администрацию президента России Бориса Ельцина и женат на его дочери Татьяне Дьяченко. Какие именно дорогостоящие услуги мог оказывать Валентин Юмашев Алишеру Усманову, неизвестно, но его лоббистские возможности вряд ли можно переоценить. Алексей Мордашов и Сергей Ролдугин Алексей Мордашов Имя виолончелиста Сергея Ролдугина стало широко известно в 2016 году после публикации «Панамского архива» – расследования журналистов, основанного на документах панамского регистрационного агента Mossack Fonseca. Эта компания создавала офшорные компании по заказу бизнесменов со всего мира. В отчётах о подозрительных транзакциях FinCEN есть сведения о платежах в адрес Ролдугина, которые не упоминались в «Панамском досье». В октябре 2010-го связанная с ним компания Sandalwood Continental получила 830 тыс. долларов от кипрской Dulston Ventures. В основании платежа говорится, что это плата за продление договора займа. Dulston Ventures засветилась в списке аффилированных лиц нескольких российских компаний, входящих в «Севергрупп» Алексея Мордашова. В ходе расследования «Панамского архива» упоминались другие сделки компаний, близких к Ролдугину, со структурами Мордашова. Так, они получили на офшорные счета 30 млн долларов за консультационные услуги, а также заём на 6 млн долларов, который структуры Мордашова спустя некоторое время «простили» ему за вознаграждение в 1 доллар. Роман Абрамович Изучая документы FinCEN, журналисты Би-би-си обнаружили, что владелец футбольного клуба «Челси» олигарх Роман Абрамович совершал сделки по покупке футболистов через офшорные компании. Роман Абрамович В результате это могло приводить к конфликту интересов, так как компания, связанная с Абрамовичем, могла частично владеть игроками других клубов, играющих против «Челси». Из документов FinCEN следует, что в 2016 году одна из компаний бизнесмена на Кипре осуществила серию платежей на общую сумму 156 млн долларов другим четырём компаниям, которые позднее также осуществили серию переводов на всё те же 156 млн долларов в одну компанию – Leiston Holdings, зарегистрированную на Британских Виргинских островах. По информации британских журналистов, Leiston Holdings также принадлежит Роману Абрамовичу. Но на этом его упоминания в документах FinCEN не заканчиваются. Редакция Би-би-си выяснила, что офшорные компании, принадлежащие бизнесмену, пожертвовали около 100 млн долларов организации, которая поддерживает строительство израильских поселений в Восточном Иерусалиме. Игорь Русанов Игорь Русанов Если верить документам FinCEN, в 2013–2014 годах один из топ-менеджеров Газпромбанка Игорь Русанов получил на личный счёт 1,5 млн долларов от офшорной компании, которая связана с проектами Газпромбанка. Речь идёт о компании TRP Management (Британские Виргинские острова), которая, в свою очередь, могла получить деньги от эмиратской GPB Mineral Services и кипрской Antates Investments. Русанов входит в правление и является первым вице-президентом банка. Обозреватели отмечают, что в американских документах его имя упоминается в связи с финансовой схемой, которая мало похожа на обычную деловую активность. Зачем Кюстин написал русофобский пасквиль? Пас в сторону OFAC Попавшие в прессу отчёты SAR показали западной публике, что действующие санкции против российских олигархов по большому счёту не работают. Вряд ли стоит удивляться, если теперь управление по контролю за иностранными активами минфина США (OFAC) начнёт проверку опубликованных сведений. В OFAC как будто этого и ждали! Джо Байден, который анонсировал ужесточение санкций, с большой долей вероятности победит на президентских выборах. Но и без этого расследование документов FinCEN может стать поводом для масштабных проверок в сфере антиотмывочного законодательства. Не столько в США, сколько в Европе, где этот вопрос звучит сейчас более жёстко. Мы видим, как власти Кипра отобрали «золотые паспорта» у девяти россиян, происхождение капиталов которых вызвало подозрения. Если раньше представители российской элиты свободно выходили на международные финансовые рынки, то после введения санкций в 2014 году им пришлось пользоваться чёрным ходом. Слив в прессу отчётов, которые собирает американская финразведка, показывает, что теперь и этот вариант находится под прицелом. Чего же хотят американцы? Обсуждалось немало версий. Одни увидели в этой «утечке» предупреждение из-за ситуации в Белоруссии, другие – реакцию на историю с Навальным (в отличие от Парижа и Берлина в Вашингтоне сразу заняли вполне однозначную позицию по этому вопросу). Если последнее верно, то понятно, почему в материалах ICIJ не упоминается целый ряд крупных бизнесменов, поддерживающих оппозиционного политика, – ни основатель «Вымпелкома» Дмитрий Зимин, ни живущий в Лондоне бывший владелец «Евросети» Евгений Чичваркин. Вряд ли можно предположить, что ни один из связанных с ними денежных переводов не вызвал вопросов у дотошных западных банков. При этом очевидно, что «засвеченным» миллиардерам мало не покажется. Вашингтон как будто предупреждает, что знает о них больше, а значит, надо быть более сговорчивыми? Как-никак страх – самое действенное оружие. Не удалось через санкции спровоцировать граждан надавить на власть, поэтому решили зацепить тех, кто может влиять на неё напрямую? На минувшей неделе многие в Москве задавались такими вопросами. Ответы на них – дело второстепенное. Потому что даже при отсутствии такой цели американцам удалось запугать наших олигархов как надо. Кто знает, как они себя поведут, если давление с Запада усилится? Конкретно При этом лишь немногие российские СМИ обратили внимание: в числе лидеров по количеству подозрительных транзакций в отчётах FinCEN оказались сразу несколько системообразующих банков страны (см. таблицу). Около 500 подозрительных операций совершены Сбербанком и Альфа-банком, Росбанк попал в отчёты SAR c 323 операциями на общую сумму 4,8 млрд долларов, пишет журнал Forbes. Повторим: сам по себе такой отчёт не является доказательством преступления – ICIJ пока не раскрыл суть этих транзакций с участием российских банков. Но нельзя исключать, что российские кредитные учреждения могут быть упомянуты в дальнейших расследованиях, связанных с деятельностью рухнувшей платёжной системы Wirecard и криптовалютной биржи BTC-e. Скандал вокруг Wirecard разразился в начале лета 2020 года, когда аудиторы обнаружили, что на счетах платёжной системы, де-факто работавшей как теневой банк в Европе, США и Юго-Восточной Азии, не хватает 2 млрд евро. В публикациях по документам FinCEN в контексте этого события пока упоминается только турецкий банк Aktif Yatirim Bankasi. Но если учесть, что операционный директор Wirecard Ян Марсалек, судя по всему, скрывается в России, и вспомнить о попытках его сотрудничества, например, с рухнувшим Татфондбанком и рядом других кредитных учреждений, дело вряд ли обойдётся без участников российского списка Forbes. Что касается BTC-e, то её администратор Александр Винник находится под арестом во Франции. Вашингтон уже не первый год добивается его экстрадиции: в Штатах Винника обвиняют в отмывании от 4 до 9 млрд долларов при помощи криптовалюты. Судя по заявлениям прокуратуры Северного округа штата Калифорния, американские силовики считают его номинальной фигурой, которая тем не менее владеет информацией о реальных бенефициарах BTC-e в российских банковских кругах.



