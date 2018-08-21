Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
В Израиле после завершения службы разрешат забирать оружие домой
Эксперт назвал ультиматумом озвученные Трампом условия для рассмотрения снятия с...
21 августа 1968 года – пятьдесят лет спустя
Тысячи приложений для азартных игр удалены в App Store в Китае
Главная / В мире

Российские моряки не могут вернуться домой из Южной Кореи

21 августа 2018, 10:39  •  72 • В мире
Российские моряки с задержанного в Пусане судна «Палладий» не могут вернуться на Родину.
Стало известно, что пять человек с российского судна «Палладий», которое находится в южнокорейском Пусане, до сих пор не могут вернуться домой. Об этом журналистам рассказал председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов. Он отметил, что им было ранее получено обращение от членов экипажа российского «Палладия».
«В данный момент судно находится на ремонте в порту Пусан. У пяти членов экипажа закончились контракты два месяца назад, - говорит Суханов. - Они рассказывают, что много раз пытались вернуться домой, но судовладелец не давал им этого сделать».
Кроме того, оказывается, что морякам выплатили не всю зарплату. Российские моряки обратились также в российское консульство, заявив, что их силком удерживают на судне. Сейчас следователи начали проверку сообщений о случившемся.
Кроме того, проверят информацию о невыплатах заработной платы, сообщает РИА Новости.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

72
Источник
Похожие новости
20 августа 2018, 21:39
Не прошло и недели: Трамп пообещал помочь разобрать рухнувшие перекрытия моста в Генуе
21 августа 2018, 03:54
Очередь на вмешательство: почему США расширяют список «желающих» повлиять на промежуточные выборы
20 августа 2018, 15:09
Цивилизация – жертва войны американских элит

20 августа 2018, 18:24
Эпатажный американский певец Мэрилин Мэнсон упал без сознания прямо на сцене - видео
21 августа 2018, 04:09
В Израиле после завершения службы разрешат забирать оружие домой
20 августа 2018, 21:39
Уроки йоги и вокала помогли туристке выжить в море в течение 10 часов
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
 
Популярные новости
17 августа 2018, 05:54
Американский конгрессмен назвал три угрозы США, которые «гораздо страшнее России»
19 августа 2018, 00:09
Эрдоган заявил о старте работ по созданию канала между Черным и Средиземным морем
16 августа 2018, 03:54
Госдеп предложил лишь один вариант для беседы о мире в Сирии
18 августа 2018, 15:54
Встреча Путина и Меркель в Берлине. Прямая онлайн-трансляция
15 августа 2018, 11:09
Ротшильд объявил конец глобальной модели мира
16 августа 2018, 13:39
«Собрались китаец, японец, немец и финн»: Угрозы украинского ведущего приняли за новый анекдот
15 августа 2018, 11:39
«Война с Россией будет катастрофой»: Генерал НАТО охладил пыл Запада
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.