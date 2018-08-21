Российские моряки не могут вернуться домой из Южной Кореи

Российские моряки с задержанного в Пусане судна «Палладий» не могут вернуться на Родину.

Стало известно, что пять человек с российского судна «Палладий», которое находится в южнокорейском Пусане, до сих пор не могут вернуться домой. Об этом журналистам рассказал председатель дальневосточной региональной организации Российского профсоюза моряков Николай Суханов. Он отметил, что им было ранее получено обращение от членов экипажа российского «Палладия».

«В данный момент судно находится на ремонте в порту Пусан. У пяти членов экипажа закончились контракты два месяца назад, - говорит Суханов. - Они рассказывают, что много раз пытались вернуться домой, но судовладелец не давал им этого сделать».

Кроме того, оказывается, что морякам выплатили не всю зарплату. Российские моряки обратились также в российское консульство, заявив, что их силком удерживают на судне. Сейчас следователи начали проверку сообщений о случившемся.

Кроме того, проверят информацию о невыплатах заработной платы, сообщает РИА Новости.