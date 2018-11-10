Российские моряки арестованного в Стамбуле судна объявили голодовку

Стало известно, что российские моряки задержанного в Стамбуле сухогруза Streamline, приняли решение объявить голодовку. Так они протестуют против решения судовладельца, который под разными предлогами отказывается им платить зарплату.

О таком решении команды рассказал капитан сухогруза Бахман Багиров. По его данным судовладелец – компания Аkca Shipping - уже задолжал морякам 900 тысяч долларов, но находит юридические уловки, чтобы не платить зарплату.

Напомним, что судно находится в Стамбуле с лета 2018 года. Моряки отказываются покидать судно, опасаясь, что им тогда не заплатят долги по зарплате.

«Наш экипаж из 10 человек, которому в течение пяти месяцев не выплачивают зарплату, объявил голодовку. Обращались во все возможные инстанции, результата — ноль. Проходящий судебный процесс, который якобы мешает выплате зарплаты — это отговорка компании-судовладельца Аkca Shipping», - цитирует капитана РИА Новости.