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Российские миротворцы в Приднестровье на 90% – граждане ПМР

25 февраля 2020, 20:39  •  24 • Украина
В Молдавии правая оппозиция по привычке требует вывода российских войск с территории Приднестровской республики. Такие требования «европейские интеграторы» выдвигают постоянно, и этим никого не удивишь. Однако и в правительстве социалистов тоже раздаются такие требования, может быть, не так часто.
Так, на днях, на коллегии министерства иностранных дел страны, на котором присутствовали и президент Молдавии Игорь Додон, и премьер-министр Ион Кику, глава МИДЕИ заявил: «Молдова продолжит требовать выполнения в полном объёме положений документов стамбульского саммита ОБСЕ 1999 года о выводе российских войск с территории Приднестровской Молдавской Республики».
Насколько это возможно, рассказал в эфире телеканала ТСВ начальник Оперативной группы российских войск (ОГРВ) Дмитрий Зеленков.
По его словам, более 90% личного состава ОГРВ в ПМР составляют граждане Приднестровья, имеющие двойное гражданство, что не запрещено и западным законодательством.
«Более 90% – это приднестровцы, граждане Российской Федерации. У нас только офицерский состав – военнослужащие, которые прибыли на комплектование из России. В остальном это местные парни»,
– отметил Зеленков.
Начальник ОГРВ рассказал, как местные ребята, надевая российскую военную форму миротворцев, начинают и чувствовать, и вести себя по-другому, представляя интересы России.
На службу в ОГРВ не призывают солдат срочной службы, туда сознательно идут служить по контракту жители Приднестровья. 80% военнослужащих ОГРВ заключают уже по третьему контракту и не собираются покидать ряды миротворцев. По словам Зеленкова, средний возраст военнослужащих ОГРВ составляет 30 – 35 лет, более половины из них имеют высшее образование, а треть – специальное образование.
Военнослужащие ОГРВ получают российское гражданство, достойную зарплату, ежемесячный продуктовый паёк, медицинское обеспечение, поэтому недостатка в желающих служить в ОГРВ нет уже на протяжении многих лет.
Напомним, ОГРВ – это преемница 14-й общевойсковой армии, после 1991 года перешедшей под юрисдикцию России. Сегодня военнослужащие ОГРВ несут службу на миротворческих постах в Зоне безопасности и охраняют военные склады с боеприпасами, которые остались на территории Приднестровья после развала Советского Союза.
Что же касается заявлений Кишинёва о том, что молдаване, живущие на границе с ПМР, настроены враждебно к российским миротворцам и обещают даже «поднять их на вилы», то такие заявления не выдерживают никакой критики.
Соб. корр. ФСК

Фонд Стратегической Культуры

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