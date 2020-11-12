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Российские миротворцы появятся на польско-украинской границе после атаки Киева на Донбасс

12 ноября 2020, 17:35  •  233 • Политика
Фото: Sandro Maddalena/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Необдуманные действия властей Незалежной могут привести к потере государственности
В случае попытки киевского режима штурмовать Донбасс, велика вероятность того, что российские миротворцы могут оказаться у границы Украины с Польшей. Об этом предупредил постмайданных деятелей бывший депутат Верховной рады Алексей Журавко.
Так он прокомментировал очередной провал переговоров в рамках Трехсторонней контактной группы по Донбассу, которые прошли накануне в онлайн-режиме. По мнению экс-парламентария, если Киев втянется в новую военную авантюру, с целью захватить ДНР и ЛНР, для него это обернется большими проблемами, вплоть до потери государственности.
"Украину, как оказалось, ничему не учит конфликт в Нагорном Карабахе. И если Киев только попытается решить вопрос Донбасса силовым путем, то российские миротворцы могут оказаться на границе с Венгрией и Польшей. Я думаю, что действия киевских властей закончатся большой бедой для Украины - потерей государственности", – заявил в интервью РИА ФАН политик.
По его информации, в настоящее время ВСУ концентрируют боевую технику по всей линии разграничения, а представители украинского истеблишмента, возбужденные событиями в Нагорном Карабахе, все чаще призывают последовать примеру Баку и атаковать мятежный шахтерский регион.
"Нельзя исключать того, что киевские власти могут набраться храбрости и пойти на Донбасс... Хотя Киев рассказывает о том, что он хочет мира для Донецка и Луганска. Все с точностью до наоборот", – считает Журавко.
Накануне прошло заседание ТКГ, к которому киевская делегация должна была подготовить проект плана действий по урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями. Однако украинская сторона представила абсолютно иной документ, полностью противоречащий Комплексу мер. Как заявил постпред РФ в группе Борис Грызлов, сочиненный властями Незалежной прожект направлен на "ревизию" минских договоренностей.
Согласно задумке Киева с громким заголовком "План совместных шагов", предполагается вывод "незаконных формирований и наемников" с Донбасса в начале 2021 года. В этом случае Украина сможет провести местные выборы на данных территориях 31 марта.
Грызлов полагает, что еще одной целью демарша украинцев является желание Киева созвать очередной саммит "нормандской четверки", сообщает РИА "Новости".

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