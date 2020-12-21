Российские миротворцы помогли вытащить пропавших армянских военных с территории Азербайджана

Президент Нагорно-Карабахской республики Араик Арутюнян сообщил, что на территории, отошедшей по итогам мирного соглашения Азербайджану, обнаружены шестеро армянских военнослужащих, которые считались пропавшими без вести на протяжении 70 дней. Поисковая операция, как добавил Арутюнян, проведена при участии российских миротворцев. Кроме того, помощь в поиске оказал Комитет Красного Креста.

"На родину вернулись шестеро наших солдат-срочников, в безвестности боровшихся за жизнь свыше 70 дней", - написал президент республики на личной странице в Facebook.

Личную благодарность Арутюнян выразил президенту России Владимиру Путину. Он подчеркнул, что интенсивные поисковые работы ведутся по распоряжению российского лидера.

Помимо всего прочего, Арутюнян назвал и имена найденных военных.

Как уточняют "Невские новости", на территории Нагорного Карабаха продолжает работать полевой госпиталь российских военных. Отряд прибыл сюда, чтобы помогать и местному населению, и нашим же миротворцам. Накануне сообщалось, что помощь была уже оказана более чем 700 гражданским.