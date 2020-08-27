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Российские Ми-8 устроили военным США в Сирии "жёсткий прессинг" - видео
27 августа 2020, 03:35 • 8 • Политика
Российские вертолёты жёстко сопроводили американские БТР в Сирии после инцидента на дороге с участием русского броневика.
Инцидент в Сирии, когда российский БТР пошёл на таран американской бронемашины, получил продолжение. В Сеть выложили видео, как российские вертолёты Ми-8АМТШ "прессуют" патруль США.
Речь идёт о происшествии на одной из дорог в Сирии во время вчерашнего патрулирования. Американская бронемашина попыталась подрезать российский БТР, но тот просто протаранил броневик США и протащил его по дороге. С воздуха российских военных прикрывал вертолёт.
На опубликованных в Сети кадрах, снятых уже после происшествия, видно, как российский вертолёт Ми-8АМТШ подлетает к военной технике США и несколько секунд находится прямо над ней. Затем к нему присоединяется вторая винтокрылая машина.
Напомним, что в последнее время американцы начали всё чаще задирать российских военных на дорогах Сирии. Прошлые инциденты обошлись без серьёзных происшествий, но похоже, что терпение наших военных окончательно лопнуло.
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