Российские Ми-8 устроили военным США в Сирии "жёсткий прессинг" - видео

Инцидент в Сирии, когда российский БТР пошёл на таран американской бронемашины, получил продолжение. В Сеть выложили видео, как российские вертолёты Ми-8АМТШ "прессуют" патруль США.

Речь идёт о происшествии на одной из дорог в Сирии во время вчерашнего патрулирования. Американская бронемашина попыталась подрезать российский БТР, но тот просто протаранил броневик США и протащил его по дороге. С воздуха российских военных прикрывал вертолёт.

На опубликованных в Сети кадрах, снятых уже после происшествия, видно, как российский вертолёт Ми-8АМТШ подлетает к военной технике США и несколько секунд находится прямо над ней. Затем к нему присоединяется вторая винтокрылая машина.

"Жёсткий прессинг российскими вертолётами Ми-8АМТШ американских военных на севере Сирии в ходе вчерашнего патрулирования", - комментирует обнародовавший видео Telegram-канал "Военный обозреватель".

Напомним, что в последнее время американцы начали всё чаще задирать российских военных на дорогах Сирии. Прошлые инциденты обошлись без серьёзных происшествий, но похоже, что терпение наших военных окончательно лопнуло.