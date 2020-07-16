Российские лётчики отомстили в Сирии

Воздушно-космические силы России нанесли ответный удар по боевикам, устроившим взрыв на пути российско-турецкого патруля в сирийском Идлибе. Об этом пишет издание The Jerusalem Post.

Сообщается, что российская авиация нанесла удары по позициям боевиков в провинции Латакия на северо-западе Сирии. Целью стали джихадисты Туркестанской исламской партии и группировки "Хуррас ад-Дин", которая связана с террористической организацией "Аль-Каида" (организация, деятельность которой в Российской Федерации запрещена).

Напомним, что днём ранее на пути совместного патруля российских и турецких военных в Идлибе взорвалось самодельное взрывное устройство, которое было специально заложено боевиками. В результате инцидента пострадали трое военных России и экипаж турецкого бронеавтомобиля.