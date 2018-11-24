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Российские космонавты лично проверят, бывали ли американцы на Луне - глава Роскосмоса Рогозин
24 ноября 2018, 15:39 • 136 • Политика
Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин пообещал проверить, высаживались ли американцы на Луну. По его словам, соответствующая задаче перед космическим ведомством уже поставлена.
Руководитель Роскосмоса Дмитрий Рогозин поставил задачу слетать на Луну и проверить, высаживались ли на ней американские астронавты. Об этом заявил во время визита в компанию «Российские космические системы» вместе с президентом Молдавии Игорем Додоном.
Он добавил, что на сегодняшний день ни одна из стран мира не способна в одиночку успешно реализовать лунную программу. В этой связи глава Роскосмоса рассчитывает на сотрудничество с американским космическим агентством NASA.
Напомним, что дискуссии о том, реально ли астронавты США летали на Луну или это всё подделка, сделанная ради победы в космической гонке с СССР. Полёт российских космонавтов на Луну мог бы раз и навсегда расставить все точки над i. Тем более, что в планах Росскосмоса создание посещаемой космической базы на Луне.
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