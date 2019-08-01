Российские контрактники получат 50% надбавку к жалованию

Когда пару недель назад из недр Минобороны выпорхнула информация о том, что солдатам и сержантам-контрактникам должны «значительно» повысить зарплату, многие скептики не поверили. Или ерничали: мол, если и повысят, то «на копейки».

Отповедь сомневающимся официально дал Сергей Шойгу:

- Военные-контрактники с первого по четвертый разряд с 1 сентября получат 50-процентные ежемесячные надбавки к жалованию. Конкретно - надбавки получат солдаты, матросы, сержанты и старшины. Кроме того, контрактники получат выплаты за поднаем жилья до уровня, который позволит им жить с семьями. Размер выплат будет различаться в зависимости от региона, - объявил министр на селекторном совещании в Минобороны.

Причем, размер так называемых «квартирных денег» для солдат, сержантов-контрактников и прапорщикам будет таким же, как и для офицеров. Одновременно с 1 сентября же устанавливается ежемесячная 30-процентная надбавка водителям категории «С», «D» и «СЕ».