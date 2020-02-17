Российские компьютеры: основные преимущества и проблемы выхода на рынок • 106 • Аналитика

Россия – одна из немногих стран мира, где выпускают процессоры для компьютеров собственного производства. Но могут ли они конкурировать с зарубежной техникой? Попробуем разобраться.



Начнем с того, что в последние годы необходимость в разработке и поставках на российский рынок процессоров отечественного производства была обусловлена не только соображениями экономического характера, но и политическими событиями: антироссийскими санкциями, ухудшением отношений с Западом, высоким риском информационных атак на компании и государственные учреждения. Поэтому отечественные технологии получили «новое дыхание» и поддержку со стороны правительства.







Недавно государственная корпорация «Ростех» представила на очередной специализированной выставке прототипы компьютеров, в которых установлен процессор «Эльбрус-1С+». На такие компьютеры устанавливаются российские операционные системы «Эльбрус Linux», «Нейтрино», «Астра Linux», «Альт», офисные пакеты «МойОфис» и LibreOffice, также разработанные отечественными программистами.



Важнейшие преимущества процессоров «Эльбрус» - неплохие технические характеристики. Так, к важным техническим особенностям компьютеров относятся источник бесперебойного питания, интегрированный в корпус, считыватель смарт-карт в клавиатуре, датчик вскрытия, интегрированные камера и динамики, дисплей высокого качества. Также к несомненным техническим преимуществам относятся высокий уровень защиты от утечки информации и кибератак, отсутствие «закладок».



Кроме того, несомненным преимуществом, особенно при использовании в стратегических корпорациях, для нужд государственной и военной службы, является отечественное происхождение этих процессоров. Оно позволяет не зависеть от иностранных поставок, спокойно работать даже в условиях санкций, что очень важно, учитывая мировую политическую обстановку. Потребность российских компаний и государственных ведомств в подобных процессорах оценивается в сотни тысяч единиц.



Новые процессоры нужны, в первую очередь, военным и правительственным структурам. Но главный фактор на мировом рынке компьютерных технологий – спрос со стороны рядового потребителя. В современном мире сейчас три безусловных лидера компьютерной промышленности, занимающихся процессорной архитектурой – это Intel x86, ARM и MIPS. При этом сферы поделены: ARM – это мобильные телефоны и планшеты, MIPS – промышленные компьютеры, Intel – персональные компьютеры и ноутбуки.



Среди российских процессоров на рынок персональных компьютеров могут претендовать лишь упомянутые «Эльбрусы», но их характеристики пока не позволяют им завоевать симпатии потребителя. И речь не столько о технических недостатках, сколько о том, что «Эльбрусы» предназначены скорее для нужд государственных структур и промышленности. Там, где нельзя использовать зарубежное программное обеспечение, там – «Эльбрусы».



Но на мировом и даже отечественном потребительском рынке российские компьютеры представлены на минимальном уровне. И это понятно – для массового потребителя вопросы информационной безопасности устройства занимают одно из последних мест в списке желаемых характеристик. Обывателю, покупающему себе ПК, защищенность от кибератак может быть интересна, но никогда не будет определяющим фактором, отставляющим на задний план удобство работы и, главное, стоимость компьютера.



Однако начало уже положено. Появление отечественных процессоров, по своим техническим данным не намного уступающих зарубежным, является безусловном достижением России. Хотелось бы верить, что не за горами то время, когда российские процессоры будут выпускаться и для массового потребителя. Россия – одна из немногих стран мира, где выпускают процессоры для компьютеров собственного производства. Но могут ли они конкурировать с зарубежной техникой? Попробуем разобраться.Начнем с того, что в последние годы необходимость в разработке и поставках на российский рынок процессоров отечественного производства была обусловлена не только соображениями экономического характера, но и политическими событиями: антироссийскими санкциями, ухудшением отношений с Западом, высоким риском информационных атак на компании и государственные учреждения. Поэтому отечественные технологии получили «новое дыхание» и поддержку со стороны правительства.Недавно государственная корпорация «Ростех» представила на очередной специализированной выставке прототипы компьютеров, в которых установлен процессор «Эльбрус-1С+». На такие компьютеры устанавливаются российские операционные системы «Эльбрус Linux», «Нейтрино», «Астра Linux», «Альт», офисные пакеты «МойОфис» и LibreOffice, также разработанные отечественными программистами.Важнейшие преимущества процессоров «Эльбрус» - неплохие технические характеристики. Так, к важным техническим особенностям компьютеров относятся источник бесперебойного питания, интегрированный в корпус, считыватель смарт-карт в клавиатуре, датчик вскрытия, интегрированные камера и динамики, дисплей высокого качества. Также к несомненным техническим преимуществам относятся высокий уровень защиты от утечки информации и кибератак, отсутствие «закладок».Кроме того, несомненным преимуществом, особенно при использовании в стратегических корпорациях, для нужд государственной и военной службы, является отечественное происхождение этих процессоров. Оно позволяет не зависеть от иностранных поставок, спокойно работать даже в условиях санкций, что очень важно, учитывая мировую политическую обстановку. Потребность российских компаний и государственных ведомств в подобных процессорах оценивается в сотни тысяч единиц.Новые процессоры нужны, в первую очередь, военным и правительственным структурам. Но главный фактор на мировом рынке компьютерных технологий – спрос со стороны рядового потребителя. В современном мире сейчас три безусловных лидера компьютерной промышленности, занимающихся процессорной архитектурой – это Intel x86, ARM и MIPS. При этом сферы поделены: ARM – это мобильные телефоны и планшеты, MIPS – промышленные компьютеры, Intel – персональные компьютеры и ноутбуки.Среди российских процессоров на рынок персональных компьютеров могут претендовать лишь упомянутые «Эльбрусы», но их характеристики пока не позволяют им завоевать симпатии потребителя. И речь не столько о технических недостатках, сколько о том, что «Эльбрусы» предназначены скорее для нужд государственных структур и промышленности. Там, где нельзя использовать зарубежное программное обеспечение, там – «Эльбрусы».Но на мировом и даже отечественном потребительском рынке российские компьютеры представлены на минимальном уровне. И это понятно – для массового потребителя вопросы информационной безопасности устройства занимают одно из последних мест в списке желаемых характеристик. Обывателю, покупающему себе ПК, защищенность от кибератак может быть интересна, но никогда не будет определяющим фактором, отставляющим на задний план удобство работы и, главное, стоимость компьютера.Однако начало уже положено. Появление отечественных процессоров, по своим техническим данным не намного уступающих зарубежным, является безусловном достижением России. Хотелось бы верить, что не за горами то время, когда российские процессоры будут выпускаться и для массового потребителя. Илья Полонский Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





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